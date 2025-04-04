Скільки платять акторам "Білого лотоса": сума вас здивує

Продюсери "Білого лотоса" розповіли про фіксовану зарплату, яку отримують актори третього сезону. Як виявилося, їм платять однаково. Серед таких - Паркер Поузі, Керрі Кун, Мішель Монаган, Патрік Шварценеггер, Джейсон Айзекс, Ліза Блекпінк та Наташа Ротвелл.

"У "Білому лотосі" до всіх ставляться однаково. Їм платять однаково, і ми виставляємо рахунки в алфавітному порядку, тож ви отримуєте людей, які хочуть працювати над проєктом з правильних причин. Цю систему ми розробили в першому сезоні, тому що не було грошей на виробництво шоу", - пояснив продюсер Девід Бернард.

Кадр з 3 сезону серіалу "Білий лотос" (фото: instagram.com/thewhitelotus)

За даними джерел, на які посилається видання, актори, що регулярно знімаються у серіалі, отримують близько 40 тисяч доларів за епізод. Ба більше, суму не можна змінити.

"Так набагато легше. Ти кажеш людям, як воно є. Дехто не хоче цього робити - і, чесно кажучи, ви не можете ображатися на людей, яким потрібно заробляти на життя. Наші постійні учасники працюють здебільшого заради успіху", - розповіла кастинг-директорка Мередіт Такер.

Такий підхід до зарплат та системи оплати виявився ефективним для серіалу. До речі, зйомки першого сезону на Гаваях коштували 4 мільйони доларів за епізод, а бюджет третього в Таїланді склав від 6 до 7 мільйонів доларів.

Про що серіал "Білий лотос"

Прем'єра комедійно-драматичного серіалу відбулася 11 липня 2021 року. За режисуру та написання відповідав Майк Вайт. Серіал розповідає про тиждень з життя групи мандрівників. З кожним днем ідеальні персонажі та веселі співробітники готелю райського місця для відпочинку демонструють свою справжню сутність. У третьому сезоні, який складається з 8 епізодів, події розгортаються навколо життя персоналу та заможних гостей оздоровчого курорту в Таїланді.