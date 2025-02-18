"Білий лотос". Все про новий сезон серіалу: гучні сюрпризи, інтриги і несподівані зірки

Нашумілий серіал про багатих туристів "Білий лотос" знову повернувся на екрани. 16 лютого в ефірі показали прем'єрну першу серію 3 сезону, і шанувальники зраділи такій новині, адже з нетерпінням чекали продовження цієї історії.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує детальніше дізнатися, що відомо про кінопроєкт та що варто від нього очікувати в свіжих серіях.

Що відомо про 3 сезон "Білого лотоса"

Серіал-антологія у кожному сезоні розповідає про заможних відпочивальників готелю "Білий лотос", де також показуються дивні випадки вбивств. Історії героїв ніколи не розкриваються повністю, що інтригує глядачів з перших хвилин перегляду та натякає на різні сценарії, за якими може рухатися сюжет. Проте залишається абсолютно точно відомим одне - хтось обов'язково має померти.

Перший сезон вийшов на екрани влітку 2021 року, і тоді зйомки проходили на Гаваях. А у жовтні 2022 року творці презентували продовження - другий сезон, зйомки якого проходили на Сицилії. Тоді серіал зібрав усі головні нагороди у своїй номінації: "Найкращий мінісеріал", "Найкращий сценарій", "Найкраща режисура", "Найкраща чоловіча роль другого плану в мінісеріалі" та "Найкраща жіноча роль другого плану в мінісеріалі".

Кадр із серіалу "Білий лотос"

Що стосується третього сезону, то його знімали у Таїланді на острові Пхукет, і вже 16 лютого фани змогли подивитися першу серію.

"У першому сезоні ми наголошували на грошах, у другому - на сексі. Третя частина стане сатиричним поглядом на смерть, духовність та просвітлення", - розповідав сценарист і режисер проєкту Майк Вайт.

Кадр із серіалу "Білий лотос"

Він поєднав у своїй кінороботі красиві краєвиди, талановитих акторів, а також похмуру соціальну сатиру із таємничістю. Більшість задумів Вайта присвячена темі того, як люди ставлять своє задоволення вище потреб інших.

Він за допомогою персонажів намагається показати та зрозуміти їхні егоїстичні помилки, замість того, аби просто висміювати людські слабкості. Майк розуміє, що абсолютно кожна людина може піти за покликом бажання, особливо коли опиняється у місці, створеному для того, щоб пізнавати себе та пробувати нове.

Кадр із серіалу "Білий лотос"

Головні герої 3 сезону "Білого лотоса"

Шанувальники знову можуть побачити зірковий склад, який умовно можна поділити на чотири групи.

Родина Ретліфів - "блакитна кров" Північної Кароліни, яка складається з:

Тімоті - великого бізнесмена, якого не цікавлять духовні знання.

- великого бізнесмена, якого не цікавлять духовні знання. Вікторії (Паркер Поузі) - дружини Тімоті це зухвала красуня, яка вважає, що все, що роблять її діти, - це добре.

- дружини Тімоті це зухвала красуня, яка вважає, що все, що роблять її діти, - це добре. Старшого сина Саксона - фінансиста, який працює на батька та постійно шукає собі інтимних партнерів.

- фінансиста, який працює на батька та постійно шукає собі інтимних партнерів. Дочки Пайпер - студентки Університету Північної Кароліни, яка займається написанням дипломного проєкту про східні релігії.

- студентки Університету Північної Кароліни, яка займається написанням дипломного проєкту про східні релігії. Молодшого сина Лохлана - старшокласника, який тільки вступив до університету і не впевнений, що хоче слідувати стопами батька та брата.

Друга за чисельністю група - тріо "старих подруг", які возз'єднуються після довгої розлуки:

Лорі (Керрі Кун) - бізнес-леді з Нью-Йорка

- бізнес-леді з Нью-Йорка Кейт (Леслі Біб) - домогосподарка з Техасу

- домогосподарка з Техасу Жаклін (Мішель Монаган) - акторка, яку впізнають працівники готелю.

Кадр із серіалу "Білий лотос"

Третя група - пара, яка, здається, взагалі не підходить одне одному:

Рік (Уолтон Гоггінс) - дратівливий чоловік, який всім здається занадто підозрілим.

- дратівливий чоловік, який всім здається занадто підозрілим. Челсі (Еймі Лу Вуд) - дівчина, яка набагато молодша за свого партнера, життєрадісна і волелюбна, готова пробувати нове і не пропускати можливостей, які знаходяться навколо.

Кожна пара гостей отримує "наставника зі здоров'я", який допомагає їм бронювати спа-процедури та відвідувати заходи.

У подруг - це Валентин , з яким жінки спробують налагодити стосунки в наступних серіях цього сезону.

, з яким жінки спробують налагодити стосунки в наступних серіях цього сезону. У Ретліфів - це Пем , яку часто ігнорують, особливо коли вона говорить про те, що на курорті діє правило - не користуватися мобільними телефонами в громадських місцях.

, яку часто ігнорують, особливо коли вона говорить про те, що на курорті діє правило - не користуватися мобільними телефонами в громадських місцях. А у Ріка та Челсі - це Мук (Лаліса Манобал).

Серед співробітників готелю також є Белінда (Наташа Ротвелл), яка працює масажисткою у "Білому лотосі" з самого першого сезону. Вона хоче провести три місяці в Таїланді, аби відпочити, розслабитися і відновити свої сили для подальших звершень.

Кадр із серіалу "Білий лотос"

Факти про зйомки серіалу "Білий лотос"

Фани, які подивилися попередні два сезони серіалу, не будуть здивовані тим, що продовження починається з убивства. Події розгортаються у тайських джунглях, на одному з оздоровчих курортів. Серед густих гаїв несподівано сеанс розслаблення переривається гучними звуками та появою трупа. Після цього глядачів повертають на початок історії, яка сталася тижнем раніше.

Відомо також, що зйомки розпочалися в лютому минулого року і завершилися в серпні. Вони охопили кілька локацій по всьому Таїланду, у тому числі Бангкок, Пхукет і Ко Самуї.

Для створення вигаданого готелю творці використали кілька розкішних курортів: Four Seasons Resort Koh Samui, Anantara Bophut Koh Samui, Anantara Mai Khao Phuket Villas та Rosewood Phuket.

Кадр із серіалу "Білий лотос"

Перші відгуки про новий сезон та де дивитися "Білий лотос-3"

Після прем'єри "Білий лотос-3" вже отримав позитивні відгуки за наявність гострої сатири, розвиток персонажів та вдале поєднання культури Таїланду із загальною атмосферою серіалу. Глядачі зможуть побачити глибоке занурення у тему духовності та екзистенційних пошуків. Традиція серіалу змішувати чорний гумор із соціальною критикою все ще залишається і є яскраво вираженою.

"Білий лотос-3" можна подивитися на HBO, а в Україні він доступний на платформах Megogo і Sweet.TV.

Що відомо про перший та другий сезони "Білого лотоса"

У першому сезоні дії відбуваються на Гаваях у курортному готелі "Білий лотос". Глядачі одразу розуміють, що відбулося вбивство, але невідомо, хто саме загинув та за яких обставин. Уся ця історія розкривається поступово, тому фани з радістю дивляться серію за серією, аби зрозуміти, що ж насправді трапилося.

У другому сезоні, який вийшов у 2022 році, події переносяться на Сицилію, в інший готель цієї ж мережі. Тут атмосфера стає ще більш напруженою та еротично зарядженою, а тематика також змінюється. Тепер у центрі уваги - питання сексу, зради та влади у стосунках.