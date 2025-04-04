Сколько платят актерам "Белого лотоса": сумма вас удивит

Продюсеры "Белого лотоса" рассказали о фиксированной зарплате, которую получают актеры третьего сезона. Как оказалось, им платят одинаково. Среди таких - Паркер Поузи, Кэрри Кун, Мишель Монаган, Патрик Шварценеггер, Джейсон Айзекс, Лиза Блэкпинк и Наташа Ротвелл.

"В "Белом лотосе" ко всем относятся одинаково. Им платят одинаково, и мы выставляем счета в алфавитном порядке, так что вы получаете людей, которые хотят работать над проектом по правильным причинам. Эту систему мы разработали в первом сезоне, потому что не было денег на производство шоу", - пояснил продюсер Дэвид Бернард.

Кадр из 3 сезона сериала "Белый лотос" (фото: instagram.com/thewhitelotus)

По данным источников, на которые ссылается издание, актеры, регулярно снимающиеся в сериале, получают около 40 тысяч долларов за эпизод. Более того, сумму нельзя изменить.

"Так гораздо легче. Ты говоришь людям, как оно есть. Некоторые не хотят этого делать - и, честно говоря, вы не можете обижаться на людей, которым нужно зарабатывать на жизнь. Наши постоянные участники работают в основном ради успеха", - рассказала кастинг-директор Мередит Такер.

Такой подход к зарплатам и системе оплаты оказался эффективным для сериала. Кстати, съемки первого сезона на Гавайях стоили 4 миллиона долларов за эпизод, а бюджет третьего в Таиланде составил от 6 до 7 миллионов долларов.

О чем сериал "Белый лотос"

Премьера комедийно-драматического сериала состоялась 11 июля 2021 года. За режиссуру и написание отвечал Майк Уайт. Сериал рассказывает о неделе из жизни группы путешественников. С каждым днем идеальные персонажи и веселые сотрудники отеля райского места для отдыха демонстрируют свою истинную сущность. В третьем сезоне, который состоит из 8 эпизодов, события разворачиваются вокруг жизни персонала и состоятельных гостей оздоровительного курорта в Таиланде.