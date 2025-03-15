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8 фактів про зірку "Білого лотоса" і "Статевого виховання" Еймі Лу Вуд, які вас вразять

Субота 15 березня 2025 12:44
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8 фактів про зірку "Білого лотоса" і "Статевого виховання" Еймі Лу Вуд, які вас вразять Еймі Лу Вуд у серіалі "Білий лотос" (HBO / Warner Bros.)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Еймі Лу Вуд, яка прославилася завдяки серіалу "Статеве виховання", а тепер блищить у новому сезоні "Білого лотоса", опинилася в центрі уваги через свою зовнішність. Однак мало хто знає, що зірці довелося пережити чимало насмішок, а тепер вона принципово відмовляється в собі щось змінювати.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що відомо про Еймі Лу Вуд і які факти з її біографії можуть вас вразити.

Хто така Еймі Лу Вуд

Актрисі 31 рік, вона народилася в британському місті Стокпорт. Еймі марила кар'єрою з дитинства, проте їй не одразу вдалося прийти до слави.

8 фактів про зірку &quot;Білого лотоса&quot; і &quot;Статевого виховання&quot; Еймі Лу Вуд, які вас вразятьЕймі Лі Вуд (фото: instagram.com/aimeelouwood)

Її першою гучною роботою виявилася роль Емі в серіалі "Статеве виховання" (Sex Education) від Netflix. До слова, це принесло їй премію BAFTA у 2021 році.
8 фактів про зірку &quot;Білого лотоса&quot; і &quot;Статевого виховання&quot; Еймі Лу Вуд, які вас вразятьАктриса зі "Статевого виховання" (фото: instagram.com/aimeelouwood)

Факти про актрису

  • Вона принципово відмовляється від вінірів і не звертає увагу на слова про її прикус, проте на початку кар'єри Еймі думала, що може зіткнутися з проблемами і їй навряд чи дадуть ролі американок. За словами зірки, в її голові було переконання, що вона "не виглядає достатньо традиційно, і це ментальний бар'єр, який їй довелося подолати"
  • У дитинстві з Еймі насміхалися через її зовнішність, а тому вона переконувала себе, що "надто потворна, щоб стати актрисою"
  • Британський акцент, якого актриса раніше соромилася, тепер став її "фішкою". Але в минулому навіть це могло стати приводом для знущань, яких було чимало
  • Еймі проти ботоксу і "пластики", вона виступає за прийняття своєї зовнішності
  • Зірка не вважає себе частиною "акторської тусовки" Голлівуду і вважає, що не вміє спілкуватися або дружити зі знаменитостями
  • В Еймі були розлади харчової поведінки та сколіоз, вона "ненавиділа своє тіло і не хотіла в ньому перебувати"
  • Батько актриси був алкоголіком і наркоманом, часто йшов з дому на кілька днів, через що вона страждала
  • Впоратися з булімією їй допомогли викладачі театральної школи RADA, які вмовили її пройти "жорстку терапію".

8 фактів про зірку &quot;Білого лотоса&quot; і &quot;Статевого виховання&quot; Еймі Лу Вуд, які вас вразятьЗірка "Білого лотоса" (фото: instagram.com/aimeelouwood)

У третьому сезоні "Білого лотоса" актриса грає Челсі - веселу дівчину, яка не боїться всього нового. І багато критиків її називають однією з найяскравіших актрис з усього каста.

Про що серіал "Білий лотос"

Історія, що отримала вже три сезони, починалася з розкішного готелю, в якому відбувається вбивство. У кожному сезоні змінюються локації, ключові персонажі теж можуть "зникати". Однак заплутаний детективний сюжет дає змогу глядачам перевірити свою інтуїцію та насолодитися гарною "картинкою" - у серіалі підібрані неймовірні локації.

У першому та другому сезоні головною та ключовою героїнею була Таня Маккуойд-Хант, яку зіграла Дженніфер Кулідж.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Daily Mail, The Guardian, Harper's Bazaar, Вікіпедія.

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