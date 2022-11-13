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На скільки можуть збільшити тривалість відключення світла і чому: до чого готуватись

Фото: Відключення світла у Києві (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Відключення світла в центральній частині України найближчим часом, швидше за все, не припиняться. І періоди відсутності електроенергії можуть збільшуватись - за рахунок екстрених відключень. До таких відключень може призвести різке похолодання, про яке почали попереджати синоптики.

На скільки можуть збільшити періоди відключення електроенергії – читайте у матеріалі нижче.

За прогнозом синоптиків, тепла погода йде з України й похолодання буде швидким - вже до кінця наступного тижня можливі нічні морози. А наприкінці листопада морози очікуються і вдень.

Це призведе до того, що люди почнуть включати додаткові обігрівальні прилади – бойлери, котли, електричні обігрівачі. А вся ця техніка сильно витрачає електроенергію.

Якщо система не витримуватиме напругу, то до планових графіків відключення додадуться й екстрені. Отже, українці сидітимуть без електроенергії по 6-7 годин на добу.

Як пояснив директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, якщо пропускна спроможність мереж, якими електроенергія заходить до столиці, залишиться на тому ж рівні, що й зараз - обмеження електроспоживання у столиці з похолоданням можуть збільшитися.

"У нас, коли знижуватиметься температура, то споживання зростатиме. Десь кожні 5-7 градусів зниження температури - це 10% споживання територією України в середньому", - наголосив глава ДТЕК.

Він наголосив, що періоди відключення електроенергії можуть збільшитись і в тому випадку, якщо фахівці ДТЕК не встигне відремонтувати та збільшити обсяг електроенергії, яку можна подати до Києва.

"Але я зараз не готовий говорити, що це буде - або 6, або 7, або у 4 години ми зможемо вкластися", - уточнив Сахарук.

Він додав, що ДТЕК шукатиме шляхів, щоб подавати електроенергію максимально часто без перевантаження системи – щоб інтервали без світла стали коротшими навіть при настанні морозів.

"Головне, що навантаження буде більшим, і дефіцит зростатиме. Тому тут потрібно шукати шляхи, якими з одного боку не зробити так, щоб не було світла, а з іншого - не зруйнувати енергосистему через навантаження", - пояснив глава ДТЕК.

До речі, раніше ми писали про те, яку шкоду завдали ракетні удари на електричну інфраструктуру України та чому можуть бути відключення на 10-12 годин.

А також розповідали про те, скільки може знадобитися часу на ремонт електромереж.

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