Пошкоджену інфраструктуру України не можна відновити за два тижні, - ДТЕК
Фахівці не зможуть відновити енергетичну інфраструктуру України, яку було пошкоджено через обстріли росіян, за два тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі "Еспресо".
За його словами, два тижні на відновлення інфраструктури - це надто оптимістичний прогноз.
"У нас 40% інфраструктури пошкоджено і її не можна за два тижні відновити. Можливе часткове покращення, але ми точно не житимемо так, як до початку обстрілів. Інакше не може бути", - зазначив Сахарук.
Він зазначив, що об'єкти енергетичної інфраструктури не призначені для того, щоб витримати ракетні удари.
"Вони розривають обладнання на шматки - це великі руйнування. А коли летять 4-8 ракет одночасно, їх збити ми не можемо", - додав Сахарук.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що фахівці сподіваються за 2-3 відновити проблематичні моменти в енергетичній інфраструктурі столиці, яка була пошкоджена атаками росіян.
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