На сколько могут увеличить длительность отключения света и почему: к чему готовиться

По прогнозу синоптиков, теплая погода уходит из Украины и похолодание будет быстрым - уже к концу следующей недели возможны ночные морозы. А в конце ноября морозы ожидаются и днем.

Это приведет к тому, что люди начнут включать дополнительные обогревательные приборы - бойлеры, котлы, электрические обогреватели. А вся эта техника сильно расходует электроэнергию.

Если система не будет выдерживать напряжение, то к плановым графикам отключения добавятся и экстренные. А значит, украинцы будут сидеть без электроэнергии по 6-7 часов в сутки.

Как объяснил директор ДТЕК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, если пропускная способность сетей, по которым электроэнергия заходит в столицу, останется на том же уровне, что и сейчас - ограничения электропотребления в столице с похолоданием могут увеличиться.

"У нас, когда будет снижаться температура, то потребление будет расти. Где-то каждые 5-7 градусов снижения температуры - это 10% потребления по территории Украины в среднем", - подчеркнул глава ДТЕК.

Он подчеркнул, что периоды отключения электроэнергии могут увеличиться и в том случае, если специалисты ДТЕК не успеют отремонтировать и увеличить объем электроэнергии, которую можно подать к Киеву.

"Но я сейчас не готов говорить, что это будет - или 6, или 7, или в 4 часа мы сможем уложиться", - уточнил Сахарук.

Он добавил, что ДТЕК будет искать пути, чтобы подавать электроэнергию максимально часто без перегрузки системы - чтобы интервалы без света стали короче даже при наступлении морозов.

"Главное, что нагрузка будет больше, и дефицит будет расти. Поэтому тут нужно искать пути, которыми с одной стороны не сделать так, чтобы не было света, а с другой - не разрушить энергосистему из-за перегрузки", - объяснил глава ДТЕК.