Тепла осінь закінчується: в Україну йдуть морози та мокрий сніг

Погода в Україні тепла та приємна скоро піде, а на зміну прийдуть морози, мокрий сніг та дощ зі снігом. Вже наступного тижня більшість регіонів країни відчують різке погіршення погодних умов.

Коли прийдуть перші морози та почне йти мокрий сніг – читайте у матеріалі нижче.

До кінця поточного тижня в Україні буде тепло та переважно сухо. Можливі невеликі опади у західних областях, на півдні та в центральній частині.

"Похолодання очікується наступного тижня. А ближче до наступних вихідних, 18-19 листопада, можливий сніг", - такий прогноз зробила синоптик Наталка Діденко.

За даними порталу Gismeteo, на сході країни похолодає вже з понеділка, 14 листопада. Морози вдарять ближче до кінця наступного тижня - опуститься до -10 градусів уночі, до -2 -3 вдень.

17 та 18 листопада у східній частині країни очікуються сильні опади у вигляді дощу з мокрим снігом та мокрого снігу. Останній тиждень листопада буде холодним, з морозами вдень на ніч і з 22 листопада почне йти сніг.

Швидко почне холодніти й на півночі України. З 15 листопада температура почне швидко опускатись і вже 18 листопада вдень буде -1 градус. Вночі очікується -4-5 градусів. 16-17 листопада можливі сильні опади у вигляді дощу із мокрим снігом.

З 20 листопада температура вдень коливатиметься від 0 до -1 градусів, вночі до -5 градусів. А 22 листопада сніг.

У південній частині плюсова температура повітря триматиметься вдень, а нічні морози прийдуть 19 листопада. Очікується від 0 до -2 градусів. Вдень температура опуститься до +1+4 градусів.

16-18 листопада у південній частині очікується дощ, місцями з мокрим снігом, а сніг прийде 21-22 листопада. Кінець листопада у південних областях буде холодним, але сонячним.

На заході нічні морози увірвуться 18 листопада, вдень плюсова температура утримається, хоча різко опуститься з +12 градусів до +3. Вночі очікується від 0-4 градусів.

16-17 листопада у західних областях пройдуть дощі, які 18 листопада зміняться мокрим снігом. Кінець листопада обіцяє бути сухим та прохолодним.

У Києві похолодання розпочнеться вже з понеділка, 14 листопада. Температура почне швидко знижуватись і вже до 18 листопада очікуються морози вночі, до -3 -4 градусів. Вдень буде близько нуля.

16-18 листопада пройдуть дощі із мокрим снігом, які перейдуть у сніг. Сніжитиме 21 листопада та після 25 числа.