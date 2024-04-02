Потрібно їхати на СТО: водіям назвали основні ознаки, які вказують на пошкодження шин

Автомобільні шини можуть сигналізувати про необхідність заміни або ремонту. Не можна ігнорувати деякі ознаки, адже це може призвести до попадання "залізного коня" у дорожньо-транспортну пригоду через втрату зчеплення з дорогою.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Motor trend Та Сonsumer reports.

Грижа

Невеликий чи перевищений тиск повітря в покришках ініціює виникнення гриж.

Цим терміном називаються пошкодження внутрішніх прошарків на бічній стороні після удару, що з'являються через деякий час використання машини.

Іноді може з'являтись довга тріщина, яка може сигналізувати про малий тиск повітря у шинах.

Плямистий протектор

Якщо екстрено маневрувати на машині, на протекторі виникнуть нерівномірні зноси. Тобто, з'являться так звані плями.

Ця неприємність відбувається тоді, коли гальма транспортного засобу не обладнані антиблокувальною системою. Також шини можуть покриватися плямами, якщо автомобіль інтенсивно гальмує із заблокованими колесами або його різко заносить. Іноді лисини виникають, якщо машина занадто довго стоїть на одному місці.

Зниження тиску в шинах

Якщо ви часто підкачуєте шини, то це може свідчити про прокол або пошкодження. Тому потрібно негайно ремонтувати шину. Допомогти виправити проблему можуть на вулканізації або шиномонтажі.

Вібрація під час руху

Вібрація, що відчувається на кермі або в кузові авто, може бути ознакою пошкодження шини. Тому варто не нехтувати цією проблемою, а чим швидше звернутися до майстра.

Вм'ятини

Вм'ятини на покришці свідчать у більшості випадків про знос ходової частини авто. Слід якомога швидше перевірити підвіску автомобіля, оскільки подібні дефекти з'являються в результаті спонтанного і надмірного навантаження на колесо.

Чи можуть пошкодити шини на шиномонтажі

Через незнання або безвідповідальність працівники колісного сервісу можуть пошкоджувати декоративний ковпак або ковпачок.

Головна проблема не досвідчених майстрів - зірвана різьба колісних шпильок або ще гірше - ступиць чи барабанів. Багато хто вважає, що чим тугіше затягнуті болти і гайки, тим краще.

Однак "перетягнуте" кріплення колеса - це не тільки зірвана різьба, а ще й некоректна робота колісного гальмового механізму.