Сколько можно проехать на "запаске", чтобы не повредить авто

Запасное колесо необходимо в случае, если любая шина автомобиля будет случайно повреждена. Стоит знать можно ли далеко ехать на автомобильной докатке.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие существуют запасные колеса и предназначены ли они для длительного использования.

Можно ли ездить на спущенном колесе

Категорически не стоит ездить на спущенном колесе. Это может быть очень опасно по нескольким причинам.

Спущенное колесо значительно ухудшает управляемость и контроль автомобиля, затрудняя маневрирование и увеличивая риск потери контроля, особенно на высоких скоростях.

Кроме того, езда на спущенном колесе может повредить диск колеса, подвеску и другие компоненты автомобиля, что приведет к дорогостоящему ремонту, кроме самого спущенного колеса.

Если вы подозреваете, что колесо спустило, как можно скорее остановитесь в безопасном месте, включите "аварийную", чтобы предупредить других водителей о ситуации, и замените спущенное колесо на запасное.

Как долго можно ехать на "запаске"

В современных условиях запасное колесо представлено несколькими разновидностями. Среди них:

полноценное запасное колесо

докатка

Каждый автовладелец обязан возить с собой запасное колесо.

Докатка не предназначена для продолжительного использования. Ее рекомендуется использовать не более 80-100 км на скорости не более 100 км/ч.

Важно помнить, что запасное колесо используется только для того, чтобы добраться до ближайшего шиномонтажа, где можно отремонтировать или заменить поврежденное колесо.

Если запаска установлена на переднем колесе, при интенсивном торможении можно потерять сцепление с дорогой, даже опытные водители рискуют выехать за пределы своей полосы.

Будьте особенно осторожны во время вождения в непогоду. Запасные шины не имеют усовершенствованных протекторов, поэтому они не способны обеспечить сцепление с дорогой, как обычные шины.