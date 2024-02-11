Скільки коштує вивчитись на бакалавра в Україні: ціни по всіх спеціальностях

Майбутнім випускникам та їхнім батькам варто уже задуматись над тим, куди подавати документи на вступ та яка спеціальність їм фінансово доступна.
Про те, скільки коштує навчання на бакалавра, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Освіта.юа".
У таблиці вказані дані про вартість навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. Нижче наводимо інформацію про середню ціну, указану за рік навчання.
До списку найдорожчих спеціальностей увійшли:
До середньої за вартістю категорії увійшли:
До списку найдешевших спеціальностей увійшли:
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