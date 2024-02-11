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Сколько стоит выучиться на бакалавра в Украине: цены по всем специальностям

Сколько стоит обучение на бакалавра (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Будущим выпускникам и их родителям стоит задуматься над тем, куда подавать документы на поступление и какая специальность им финансово доступна.

О том, сколько стоит обучение на бакалавра, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Освіта.юа".

Сколько стоит учеба на бакалавра в Украине

В таблице указаны данные о стоимости обучения для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего образования. Ниже приводим информацию о средней цене, указанной за год обучения.

В список самых дорогие специальности вошли:

  • инженерия программного обеспечения, системный анализ, менеджмент, маркетинг, национальная безопасность, право, международное право, фармация - более 30 000 грн
  • музыкальное искусство, сценическое искусство - 39 000 грн
  • стоматология и медицина - 42-46 000 грн

В среднюю по стоимости категорию вошли:

  • компьютерные науки, кибербезопасность и защита информации - до 30 000 грн
  • богословие, история и археология, филология, политология, психология, журналистика, социология и культурология - 24-29 000 грн

В список самых дешевых специальности вошли:

  • прикладная физика и наноматериалы, химия - в пределах 21 000 грн
  • транспортные технологии, социальная работа, гражданская безопасность - в пределах 20 000 грн
  • судостроение - 16 257 грн

Стоимость обучения на бакалавра (скриншот)

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