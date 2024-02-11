Сколько стоит выучиться на бакалавра в Украине: цены по всем специальностям

Будущим выпускникам и их родителям стоит задуматься над тем, куда подавать документы на поступление и какая специальность им финансово доступна.
О том, сколько стоит обучение на бакалавра, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Освіта.юа".
В таблице указаны данные о стоимости обучения для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего образования. Ниже приводим информацию о средней цене, указанной за год обучения.
В список самых дорогие специальности вошли:
В среднюю по стоимости категорию вошли:
В список самых дешевых специальности вошли:
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