Сколько стоит выучиться на бакалавра в Украине: цены по всем специальностям
Будущим выпускникам и их родителям стоит задуматься над тем, куда подавать документы на поступление и какая специальность им финансово доступна.
О том, сколько стоит обучение на бакалавра, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Освіта.юа".
Сколько стоит учеба на бакалавра в Украине
В таблице указаны данные о стоимости обучения для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего образования. Ниже приводим информацию о средней цене, указанной за год обучения.
В список самых дорогие специальности вошли:
- инженерия программного обеспечения, системный анализ, менеджмент, маркетинг, национальная безопасность, право, международное право, фармация - более 30 000 грн
- музыкальное искусство, сценическое искусство - 39 000 грн
- стоматология и медицина - 42-46 000 грн
В среднюю по стоимости категорию вошли:
- компьютерные науки, кибербезопасность и защита информации - до 30 000 грн
- богословие, история и археология, филология, политология, психология, журналистика, социология и культурология - 24-29 000 грн
В список самых дешевых специальности вошли:
- прикладная физика и наноматериалы, химия - в пределах 21 000 грн
- транспортные технологии, социальная работа, гражданская безопасность - в пределах 20 000 грн
- судостроение - 16 257 грн
Стоимость обучения на бакалавра (скриншот)
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