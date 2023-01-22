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Скільки коштує і як виглядає найдорожча у світі монета "Розпущене волосся"

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Неділя 22 січня 2023 20:30
Скільки коштує і як виглядає найдорожча у світі монета "Розпущене волосся" Монети (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Монети можуть стати справжнім скарбом для колекціонерів-нумізматів. Але є серед них і рекордсмен - срібний долар, який називають "Розпущене волосся", або ж Flowing Hair dollar.

Скільки коштує і як виглядає монета, розповіли в Telegram каналі Violity.

Скільки коштує "Розпущене волосся"

Ця монету у січні 2013 року була продана Stack's Bowers Galleries на публічному аукціоні за 10 016 875 доларів.

Це найвища ціна, коли-небудь сплачена на аукціоні за одну монету.

На 1 доларі 1794 року зображено орла на реверсі та леді Свободу з розпущеним волоссям на аверсі - саме звідси пішла назва монети.

Скільки коштує і як виглядає найдорожча у світі монета &quot;Розпущене волосся&quot;Скільки коштує і як виглядає найдорожча у світі монета &quot;Розпущене волосся&quot;

Так виглядає монета за 10 млн доларів (фото: wikipedia)

Історія цінності

Flowing Hair dollar - прототип першого срібного долара США, відомого серед нумізматів під аналогічною назвою. За перший рік випуску було випущено лише 1748 монет, з них збереглося близько 150 монет.

Карбування цієї партії Монетний двір Філадельфії зробив 15 жовтня 1794 року, і вже наступного дня перший американський срібний долар з "розпущеним волоссям" вирушив до президента США Джорджа Вашингтона.

Директор монетного двору Девід Ріттенхауз для популяризації доларів вимінював екземпляри цієї партії на іноземні монети, а 200 монет найвищої якості вручили високопоставленим особам та важливим гостям як цінний подарунок.

Раніше ми писали, що в Україні з'явилися мічені долари, які ніде не приймають.

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