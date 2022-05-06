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Такие 10 копеек могут обогатить вас на 1000 долларов: как выглядит монета

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Пятница 06 мая 2022 19:39
Такие 10 копеек могут обогатить вас на 1000 долларов: как выглядит монета Фото: Такі 10 копійок можуть збагатити вас на 1000 доларів (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине уникальную монету номиналом 10 копеек продают за большие деньги - почти тысячу долларов.

Об этом говорится на сайте Violity.

Такая 10-копеечная монета была отчеканена в 2004 году на заготовке для 1 копейки.

В объявлении указано, что реставрация монеты не проводилась, а ее продавец находится в Киеве.

Стоимость 10 копеек - 29 тысяч гривен, указано, что она магнитная, изготовлена из нержавеющей стали.

Такие 10 копеек могут обогатить вас на 1000 долларов: как выглядит монетаТакие 10 копеек могут обогатить вас на 1000 долларов: как выглядит монетаТакие 10 копеек могут обогатить вас на 1000 долларов: как выглядит монета

Фото: Монета за 29 тысяч гривен (violity.com)

Это интересно знать

Первые "желтые" монеты: 10, 25, 50 копеек делали из латуни - в 1992, 1994-1996 годах. Затем использовалась алюминиевая бронза, а в конце концов перешли на низкоуглеродистую сталь с гальваническим покрытием.

Сейчас в обороте остались только монеты номиналом в 10 и 50 копеек, а 1, 2, 5 и 25-копееечные уже изъяли из обращения.

Ранее мы писали, про 50 копеек, которые продаются в Украине за 120 тысяч гривен.

Также сообщалось, что монету номиналом 5 копеек продают за 15 тысяч гривен.

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