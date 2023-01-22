Сколько стоит и как выглядит самая дорогая в мире монета "Распущенные волосы"

Монеты могут стать настоящим кладом для коллекционеров-нумизматов. Но есть среди них и рекордсмен - серебряный доллар, который называют "Распущенные волосы", или же Flowing Hair dollar.

Сколько стоит и как выглядит монета, поведали в Telegram канале Violity.

Сколько стоят "Распущенные волосы"

Эта монета в январе 2013 года была продана Stack's Bowers Galleries на публичном аукционе за 10 016 875 долларов.

Это самая высокая цена, когда-либо уплаченная на аукционе за одну монету.

На 1 долларе 1794 года изображен орел на реверсе и леди Свобода с распущенными волосами на аверсе - именно отсюда произошло название монеты.

Так выглядит монета за 10 млн долларов (фото: wikipedia)

История ценности

Flowing Hair dollar – прототип первого серебряного доллара США, известного среди нумизматов под аналогичным названием. За первый год выпуска было отчеканено 1748 монет, из них сохранилось около 150 монет.

Чеканку этой партии Монетный двор Филадельфии сделал 15 октября 1794 года, и уже на следующий день первый американский серебряный доллар с "распущенными волосами" отправился к президенту США Джорджу Вашингтону.

Директор монетного двора Дэвид Риттенхауз для популяризации долларов выменял экземпляры этой партии на иностранные монеты, а 200 монет высочайшего качества были вручены высокопоставленным лицам и важным гостям как ценный подарок.