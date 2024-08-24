Скільки коштує чорно-біла вишиванка Олени Зеленської, яку вона вдягла на День Незалежності

Святковий "лук" першої леді

Так, Зеленська приміряла білу вишиту сорочку з чорним візерунком.

Вишиванка Зеленської (скріншоти)

Її вона доповнила класичним брючним "низом" та стильним паском в етнічному стилі. Під цей "лук" було підібрано білі гостроносі туфлі на підборах.

Ця вишиванка - робота українського бренду GUNIA Project. Назва сорочки - "Анета".

Скільки коштує вишиванка Зеленської (скріншот)

"Вбрання жіноче повсякденне або святкове. Дизайн візерунків натхнений анімалістичними та флористичними мотивами з вишитих рушників Наддніпрянщини 18 ст. і Сумщини 19 ст. Виріб оздоблений монохромною вишивкою, легко комбінується з елементами повсякденних образів. Вільний силует, об’ємні рукави", - йдеться в описі вишиванки в Instagram-сторінці бренду.

Вартість такої сорочки - 7 тисяч 800 гривень. А пасок, яким перша леді доповнила вишиванку - крайка, яка коштує 4 тисячі 500 гривень.

Пасок як у Зеленської (скріншот)

Перша леді не вперше обирає цікаві вишиванки та аксесуари для публічних заходів. Нещодавно Зеленська вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками.

Окрім цього, раніше перша леді вдягла різнокольорові шкарпетки. Виявилося, що вона це робила не просто так, а для підтримки дітей з синдромом Дауна та РАС.