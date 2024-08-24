Сколько стоит черно-белая вышиванка Елены Зеленской, которую она надела на День Независимости

Праздничный "лук" первой леди

Так, Зеленская примерила белую вышитую рубашку с черным узором.

Вышиванка Зеленской (скриншоты)

Ее она дополнила классическим брючным "низом" и стильным поясом в этническом стиле. Под этот "лук" были подобраны белые остроносые туфли на каблуке.

Эта вышиванка - работа украинского бренда GUNIA Project. Название рубашки - "Анета".

Сколько стоит вышиванка Зеленской (скриншот)

"Наряд женский повседневный или праздничный. Дизайн узоров вдохновлен анималистическими и флористическими мотивами из вышитых полотенец Приднепровья 18 в. и Сумщины 19 в. Изделие украшено монохромной вышивкой, легко комбинируется с элементами повседневных образов, свободный рукав", - указано в описании вышиванки в Instagram-странице бренда.

Стоимость такой рубашки - 7 тысяч 800 гривен. А пояс, которым первая леди дополнила вышиванку - крайка, которая стоит 4 тысячи 500 гривен.

Пояс как у Зеленской (скриншот)

Первая леди не впервые выбирает интересные вышиванки и аксессуары для публичных мероприятий. Недавно Зеленская поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными сережками.

Кроме этого, ранее первая леди надела разноцветные носки. Оказалось, что она это делала не просто так, а для поддержки детей с синдромом Дауна и РАС.