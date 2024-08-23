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Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостей

П'ятниця 23 серпня 2024 07:15
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Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостей Українські знаменитості у вишиванках (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

У суботу, 24 серпня, українці святкуватимуть День Незалежності. В останні роки - після початку повномасштабного вторгнення - це свято набуло нового значення: вже немає пишних гулянь з феєрверками та концертами, але люди стали більше цінувати свою ідентичність і самобутність. І саме вишиванка стала одним із способів проявити це як під час урочистих заходів, так і у повсякденному житті.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які вишиванки обирають українські знаменитості, а також із чим їх поєднують.

Катя Осадча

Ведуча часто з'являється у вишиванках як на святкових заходах, так і на світських. Вона не боїться експериментувати зі стилем, поєднуючи вишиванку з джинсами, шортами і класичними штанами. Також у її гардеробі є сукні-вишиванки - з ними можна створити романтичні образи.

Сімейні свята Осадча та Горбунов теж проводять у вишиванках - вони є й у їхніх маленьких синів.

Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейЗірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейЗірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейКатя Осадча із сім'єю (фото: instagram.com/kosadcha)

Джамала

Відома співачка і переможниця Євробачення-2016 має величезну колекцію вишиванок - понад 40 штук. Світлинами в таких образах часто ділиться зі своїми підписниками в соцмережі Instagram.

Джамала не боїться експериментів зі стилем і поєднує вишиті сорочки з капелюшками, джинсами, браслетами та іншими оригінальними аксесуарами, міксуючи різні стилі.

Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостей

Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейЗірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейДжамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Леся Нікітюк

Телеведуча часто балує своїх фоловерів фото у стильних луках, і День Незалежності - не виняток.

Вона вибирає як стильне вбрання у сучасній стилістиці - наприклад, чорну сукню з вишитими золотими колосками та поясом з китицями.

Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостей Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Христина та Григорій Решетники

Ведучий Григорій Решетник та його дружина Христина вважають, що вишиванка - це генетичний код нашої нації. Вони часто публікують фото у національному одязі на честь як державних свят, так і сімейних.

Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейЗірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостей

Христина та Григорій Решетники (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Марина Боржемська

Колишня дружина В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська може похвалитися ідеальною фігурою та відмінним смаком. Вона вибирає сукні-вишиванки, які підкреслюють її природну красу та стрункість.

Її дочка Олівія вже теж цікавиться модою та трендами - для однієї з фотосесій вони вибрали однакові сукні-вишиванки яскравого кольору.

Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейЗірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостей

Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Лілія Ребрик

Телеведуча любить бути різною та змінювати образи як для зйомок, так і для фотографій. Тому вона нерідко вибирає вишиванки чи сукні з вишивкою.

Стильні вишиті сорочки знаменитість носить і у повсякденному житті, поєднуючи із шортами.

Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейЗірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостей

Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейЛілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Руслана

Переможниця Євробачення-2004 Руслана написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram: "Вишиванка - наш унікальний стиль, подарований Богом. У ній закодована ДНК нашої нації, захисна енергетика та зв'язок поколінь. Дякую ЗСУ за можливість не втрачати цей зв'язок".

Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостей

Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Марічка Падалко

Ведуча не часто балує підписників особистими світлинами. Проте кілька разів на рік вона виставляє фото у вишиванці. При чому зірка вибирає такий одяг не тільки для зйомок на телебаченні, але і для домашніх фотосесій з дітьми.

Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейЗірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейМарічка Падалко з дітьми (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Лілія Подкопаєва

Титулована українська спортсменка вже давно живе в США, але не забуває про своє коріння. У її гардеробі багато вишиванок, які вона поєднує зі спідницями та брюками, а також суконь із вишивкою.

Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейЗірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостей

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Тимур та Інна Мірошниченки

Ведучий Тимур Мірошниченко та його дружина, юрист, блогер та багатодітна мама Інна Мірошниченко, часто діляться світлинами зі зйомок та повсякденного життя. Для важливих заходів та урочистих подій сім'я завжди обирає вишиванки.

Інна майстерно комбінує вишиті сорочки із джинсами та іншими атрибутами повсякденного стилю.

Зірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейЗірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостейЗірки у вишиванках: 10 найстильніших українських знаменитостей Інна Мірошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

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Для написання матеріалу були використані джерела: Instagram-сторінки Каті Осадчої, Джамали, Лесі Нікітюк, Христини та Григорія Решетників, Марини Боржемської, Лілії Ребрик, Руслани, Марічки Падалко, Лілії Подкопаєвої, Інни Мірошниченко.

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