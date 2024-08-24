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Скільки коштує чорно-біла вишиванка Олени Зеленської, яку вона вдягла на День Незалежності

Субота 24 серпня 2024 16:45
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Скільки коштує чорно-біла вишиванка Олени Зеленської, яку вона вдягла на День Незалежності Олена Зеленська (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Поліна Іваненко

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська, відвідали урочисті заходи до Дня Незалежності. І для цього свята перша леді обрала витончену вишиту сорочку у чорно-білих кольорах.

Як виглядала Зеленська та скільки коштує вишиванка, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Святковий "лук" першої леді

Так, Зеленська приміряла білу вишиту сорочку з чорним візерунком.

Скільки коштує чорно-біла вишиванка Олени Зеленської, яку вона вдягла на День НезалежностіСкільки коштує чорно-біла вишиванка Олени Зеленської, яку вона вдягла на День Незалежності

Вишиванка Зеленської (скріншоти)

Її вона доповнила класичним брючним "низом" та стильним паском в етнічному стилі. Під цей "лук" було підібрано білі гостроносі туфлі на підборах.

Ця вишиванка - робота українського бренду GUNIA Project. Назва сорочки - "Анета".

Скільки коштує чорно-біла вишиванка Олени Зеленської, яку вона вдягла на День НезалежностіСкільки коштує вишиванка Зеленської (скріншот)

"Вбрання жіноче повсякденне або святкове. Дизайн візерунків натхнений анімалістичними та флористичними мотивами з вишитих рушників Наддніпрянщини 18 ст. і Сумщини 19 ст. Виріб оздоблений монохромною вишивкою, легко комбінується з елементами повсякденних образів. Вільний силует, об’ємні рукави", - йдеться в описі вишиванки в Instagram-сторінці бренду.

Вартість такої сорочки - 7 тисяч 800 гривень. А пасок, яким перша леді доповнила вишиванку - крайка, яка коштує 4 тисячі 500 гривень.

Скільки коштує чорно-біла вишиванка Олени Зеленської, яку вона вдягла на День Незалежності

Пасок як у Зеленської (скріншот)

Перша леді не вперше обирає цікаві вишиванки та аксесуари для публічних заходів. Нещодавно Зеленська вразила стильним костюмом, який доповнила ефектними сережками.

Окрім цього, раніше перша леді вдягла різнокольорові шкарпетки. Виявилося, що вона це робила не просто так, а для підтримки дітей з синдромом Дауна та РАС.

До слова, нещодавно ми називали 10 найстильніших українських знаменитостей, які носять вишиванки.

Окрім цього, раніше відомий ведучий розчулив мережу привітанням з Днем Незалежності.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram Зеленської та бренду GUNIA Project, сайт компанії, трансляцію урочистих заходів на YouTube.

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День незалежності України Олена Зеленська Модні тренди Стиль життя Вишиванка
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