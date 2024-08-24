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Сколько стоит черно-белая вышиванка Елены Зеленской, которую она надела на День Независимости

Суббота 24 августа 2024 16:45
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Сколько стоит черно-белая вышиванка Елены Зеленской, которую она надела на День Независимости Елена Зеленская (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Полина Иваненко

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская посетили торжественные мероприятия ко Дню Независимости. И для этого праздника первая леди выбрала изящную вышитую рубашку в черно-белых цветах.

Как выглядела Зеленская и сколько стоит вышиванка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Праздничный "лук" первой леди

Так, Зеленская примерила белую вышитую рубашку с черным узором.

Сколько стоит черно-белая вышиванка Елены Зеленской, которую она надела на День НезависимостиСколько стоит черно-белая вышиванка Елены Зеленской, которую она надела на День Независимости

Вышиванка Зеленской (скриншоты)

Ее она дополнила классическим брючным "низом" и стильным поясом в этническом стиле. Под этот "лук" были подобраны белые остроносые туфли на каблуке.

Эта вышиванка - работа украинского бренда GUNIA Project. Название рубашки - "Анета".

Сколько стоит черно-белая вышиванка Елены Зеленской, которую она надела на День НезависимостиСколько стоит вышиванка Зеленской (скриншот)

"Наряд женский повседневный или праздничный. Дизайн узоров вдохновлен анималистическими и флористическими мотивами из вышитых полотенец Приднепровья 18 в. и Сумщины 19 в. Изделие украшено монохромной вышивкой, легко комбинируется с элементами повседневных образов, свободный рукав", - указано в описании вышиванки в Instagram-странице бренда.

Стоимость такой рубашки - 7 тысяч 800 гривен. А пояс, которым первая леди дополнила вышиванку - крайка, которая стоит 4 тысячи 500 гривен.

Сколько стоит черно-белая вышиванка Елены Зеленской, которую она надела на День Независимости

Пояс как у Зеленской (скриншот)

Первая леди не впервые выбирает интересные вышиванки и аксессуары для публичных мероприятий. Недавно Зеленская поразила стильным костюмом, который дополнила эффектными сережками.

Кроме этого, ранее первая леди надела разноцветные носки. Оказалось, что она это делала не просто так, а для поддержки детей с синдромом Дауна и РАС.

Кстати, недавно мы называли 10 самых стильных украинских знаменитостей, которые носят вышиванки.

Кроме этого, ранее известный ведущий умилил сеть поздравлением с Днем Независимости.

При создании материала были использованы источники: Instagram Зеленской и бренда GUNIA Project, сайт компании, трансляция торжественных мероприятий на YouTube.

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День независимости Украины Елена Зеленская Модные тренды Стиль жизни Вышиванка
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