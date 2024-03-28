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Скільки кольорів розрізняють собаки та чи можуть дивитись телевізор

Четвер 28 березня 2024 18:58
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Скільки кольорів розрізняють собаки та чи можуть дивитись телевізор Які кольори розрізняють собаки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Собаки бачать навколишній світ інакше, ніж людина. У них не чорно-біле бачення світу, вони живуть у досить барвистому світі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які кольори розрізняться собаки та як бачать навколишній світ.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт PetMD та Держприкордонслужба.

Який у собак зір

Собаки мають набагато гірший зір, ніж люди, тому вони бачать усе, наче в тумані. У собак з народження розмитий зір, тобто вони бачать навколишній світ у 8 разів гірше за нас. Крім того, не розрізняють певні кольори.

Експерти кажуть, що собаки мають дихроматичний зір, а це означає, що вони бачать тільки синій та жовтий кольори

Також вони розрізняють жовтий і синій, але не червоний і зелений.

Собаки краще розрізняють відтінки сірого. У темноті собаки бачать у 3-4 рази краще за людину. Це завдяки кращому розширенню зіниць та специфічній будові сітківки.

Скільки кольорів розрізняють собаки та чи можуть дивитись телевізорСкільки кольорів розрізняють собаки та чи можуть дивитись телевізор

Скільки кольорів розрізняють собаки (фото: petmd.com)

Вдень гострота зору собаки приблизно у три рази менша ніж у людини. Це пояснюється тим, що у людському оці є так звана "жовта пляма", якої нема в оці собаки.

До того ж тварини краще бачить рухомі об’єкти - їх вона може бачити на відстані 800-900 м, а на відстані 300 метрів може не помітити людини, яка стоїть нерухомо. Саме тому від собаки не можна втікати.

Ветеринар Крістіна Фернандес розповіла, що собаки також мають винятковий нюх порівняно з людьми. Дослідження показують, що собачий нюх у 1000-10 000 разів кращий, ніж людський.

Цей гострий нюх допомагає їм орієнтуватися у світі.

Чи можуть тварини щось побачити у телевізорі

Частота, при якій людське око сприймає рухомий образ 50-60 герц, у собаки - 80 герц. Оскільки телевізори розраховані для людини, собака замість фільму бачить мигаючі картинки.

Однак сучасні телевізори мають частоту 100 герц, тож, можете переглядати фільми разом з вашими улюбленцями.

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