Скільки кольорів розрізняють собаки та чи можуть дивитись телевізор

Собаки бачать навколишній світ інакше, ніж людина. У них не чорно-біле бачення світу, вони живуть у досить барвистому світі.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт PetMD та Держприкордонслужба.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які кольори розрізняться собаки та як бачать навколишній світ.

Який у собак зір

Собаки мають набагато гірший зір, ніж люди, тому вони бачать усе, наче в тумані. У собак з народження розмитий зір, тобто вони бачать навколишній світ у 8 разів гірше за нас. Крім того, не розрізняють певні кольори.

Експерти кажуть, що собаки мають дихроматичний зір, а це означає, що вони бачать тільки синій та жовтий кольори

Також вони розрізняють жовтий і синій, але не червоний і зелений.

Собаки краще розрізняють відтінки сірого. У темноті собаки бачать у 3-4 рази краще за людину. Це завдяки кращому розширенню зіниць та специфічній будові сітківки.

Скільки кольорів розрізняють собаки (фото: petmd.com)

Вдень гострота зору собаки приблизно у три рази менша ніж у людини. Це пояснюється тим, що у людському оці є так звана "жовта пляма", якої нема в оці собаки.

До того ж тварини краще бачить рухомі об’єкти - їх вона може бачити на відстані 800-900 м, а на відстані 300 метрів може не помітити людини, яка стоїть нерухомо. Саме тому від собаки не можна втікати.

Ветеринар Крістіна Фернандес розповіла, що с обаки також мають винятковий нюх порівняно з людьми. Дослідження показують, що собачий нюх у 1000-10 000 разів кращий, ніж людський.

Цей гострий нюх допомагає їм орієнтуватися у світі.

Чи можуть тварини щось побачити у телевізорі

Частота, при якій людське око сприймає рухомий образ 50-60 герц, у собаки - 80 герц. Оскільки телевізори розраховані для людини, собака замість фільму бачить мигаючі картинки.

Однак сучасні телевізори мають частоту 100 герц, тож, можете переглядати фільми разом з вашими улюбленцями.