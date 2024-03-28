Сколько цветов различают собаки и могут ли смотреть телевизор

Собаки видят окружающий мир иначе, чем человек. У них не черно-белое видение мира, они живут в довольно красочном мире.

Какое у собак зрение

Собаки имеют гораздо худшее зрение, чем люди, поэтому они видят все, как в тумане. У собак с рождения размытое зрение, то есть они видят окружающий мир в 8 раз хуже нас. Кроме того, не различают цвета.

Эксперты говорят, что собаки имеют дихроматическое зрение, а это значит, что они видят только синий и желтый цвета.

Также они различают желтый и синий, но не красный и зеленый.

Собаки лучше различают оттенки серого. В темноте собаки видят в 3-4 раза лучше человека. Это благодаря лучшему расширению зрачков и специфическому строению сетчатки.

Сколько цветов различают собаки (фото: petm d.com)

Днем острота зрения собаки примерно в три раза меньше, чем у человека. Это объясняется тем, что в человеческом глазу есть так называемое "желтое пятно", которого нет в глазу собаки.

К тому же животные лучше видят движущиеся объекты - их они могут видеть на расстоянии 800-900 м, а на расстоянии 300 метров может не заметить неподвижно стоящего человека. Именно поэтому от собаки нельзя убегать.

Ветеринар Кристина Фернандес рассказала, что с обаки также имеют исключительное обоняние по сравнению с людьми. Исследования показывают, что собачье обоняние в 1000-10 000 раз лучше, чем человеческое.

Это острое обоняние помогает им ориентироваться в мире.

Могут ли животные что-нибудь увидеть в телевизоре

Частота, при которой человеческий глаз воспринимает подвижный образ 50-60 герц, у собаки - 80 герц. Поскольку телевизоры рассчитаны для человека, собака вместо фильма видит мигающие картинки.

Однако современные телевизоры имеют частоту 100 герц, поэтому можете просматривать фильмы вместе с вашими любимцами.