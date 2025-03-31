Скільки калорій насправді спалюють силові тренування: названо реальну цифру

Скільки калорій "горить" під час тренування?

Реальність така, що безпосередньо під час силового тренування спалюється не так багато калорій, як багато хто думає, особливо порівняно з інтенсивним кардіо. У середньому, людина вагою близько 70 кг може спалити від 200 до 400 калорій за годину силових вправ.

Ця цифра суттєво залежить від багатьох факторів:

Інтенсивність

Тренування з важчими вагами, меншим часом відпочинку між підходами та включенням комплексних вправ (присідання, станова тяга, жим лежачи), що задіюють великі м'язові групи, спалюють більше калорій.

Власна вага та м'язова маса

Люди з більшою вагою та розвиненішою мускулатурою витрачають більше енергії на виконання тих самих вправ.

Тривалість тренування

Довше тренування - більше спалених калорій (хоча інтенсивність може падати).

Вибір вправ

Ізолюючі вправи (наприклад, згинання на біцепс) спалюють значно менше, ніж базові багатосуглобові.

Порівняно з бігом, плаванням або інтенсивною аеробікою, де за годину можна легко спалити 500-700 і більше калорій, показники силових тренувань здаються скромнішими. То в чому ж їхня цінність для метаболізму?

EPOC та м'язова маса

Головна перевага силових тренувань у контексті спалювання калорій криється не стільки в самому процесі, скільки в тому, що відбувається після нього.

Ефект "допалювання" (EPOC)

Після інтенсивного силового навантаження організм потребує додаткової енергії та кисню для відновлення: репарації м'язових волокон, поповнення запасів глікогену, нормалізації температури тіла та гормонального фону.

Цей процес, відомий як Excess Post-exercise Oxygen Consumption (EPOC), може тривати від кількох годин до 24-48 годин після тренування, протягом яких ваш метаболізм залишається прискореним, і ви продовжуєте спалювати калорії підвищеними темпами, навіть перебуваючи у спокої. Чим інтенсивнішим було тренування, тим вищим і тривалішим буде EPOC.

Нарощування м'язової маси

М'язи - метаболічно активна тканина. На відміну від жиру, м'язи потребують енергії навіть у стані спокою для підтримки своєї життєдіяльності. Чим більше у вас м'язів, тим вищий ваш базальний метаболізм (BMR) – кількість калорій, яку тіло спалює в стані повного спокою.

Регулярні силові тренування допомагають нарощувати та підтримувати м'язову масу, що робить ваше тіло більш ефективною "машиною" для спалювання калорій 24/7. Це ключовий фактор для довгострокового контролю ваги та покращення композиції тіла.

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