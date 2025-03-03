Скільки горіхів та сухофруктів можна їсти на перекус? Чимало людей досі не в курсі

Горіхи та сухофрукти часто вважають ідеальним варіантом для перекусу, адже вони багаті на корисні жири, вітаміни та мікроелементи. Однак, їхня калорійність може стати пасткою, якщо не контролювати порції.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Горіхи корисні, але в міру

Горіхи - це джерело омега-3 жирних кислот, білка та магнію. Вони сприяють зниженню рівня поганого холестерину та підтримують здоров'я серця. Проте, через високу калорійність, їхня неконтрольована кількість може призвести до зайвої ваги.

Щоб позбутися голоду, людині потрібно в середньому 50 г горіхів, що містить 330 ккал. Для порівняння, це:

Майже стільки ж, скільки в стандартному гамбургері.

1/6 добової норми калорій при середньому раціоні в 2000 ккал.

Якщо додати ще один перекус горіхами, то третина денного раціону піде на снеки.

Також варто враховувати, що горіхи містять багато жирів (хоч і корисних), які у великій кількості можуть перевантажувати організм.

Сухофрукти - приховані калорії та цукор

Сухофрукти здаються безпечною альтернативою солодощам. Вони містять клітковину, антиоксиданти та вітаміни. Однак у процесі висушування з фруктів випаровується вода, а концентрація цукру значно зростає.

В середньому 100 г сухофруктів - це 230 ккал, що можна порівняти з порцією картоплі фрі.

Також сухофрукти містять велику кількість природного цукру, який може викликати різкі стрибки інсуліну. А це може призводити до швидкого повернення почуття голоду та зайвих перекусів.

Щоб перекус був корисним, важливо контролювати порції.

Рекомендована норма:

Горіхи – 10-15 г (5-7 штук)

Сухофрукти – 30-40 г (жменя сушених ягід або 3-4 фініки)

Таким чином, можна отримати корисні мікроелементи, не перевищуючи добову калорійність.

Віктор Мандзяк радить обирати на перекус, наприклад яблука, кефір або натуральний йогурт.

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