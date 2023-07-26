Скільки балів потрібно для вступу на бюджет: дані по всіх ВНЗ України

Де і як перевірити прохідний бал на бюджет

Дані по кожному закладу зібрані в одному списку. Завдяки цій інформації майбутні абітурієнти можуть дізнатись середні та мінімальні бали, з якими абітурієнти були зараховані на бюджетну або контрактну форму навчання у 2022 році. І вже на основі цього оцінити свої шанси вступ на ту чи іншу спеціальність в обраному закладі.

Для цього абітурієнтам потрібно зайти на сайт Інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA", де розміщено статистичні дані торішньої вступної кампанії для всіх закладів вищої освіти України.

Для зручності пошуку потрібно вибрати область, де розташований ВНЗ, а тоді - сам заклад, який вас цікавить, а також конкретну спеціальність та перевірити середні рейтингові бали зарахованих вступників на бюджет і контракт, середні бали НМТ або ЗНО серед зарахованих на бюджет та контракт.

У даних буде вказана ще й інформація про кількість поданих заяв на одне бюджетне місце.

Система також показує інформацію про мінімальний бал сертифікатів НМТ або ЗНО серед всіх осіб, які зараховані на навчання на бакалаврські спеціальності за кошти держбюджету та інші дані, що є корисними для абітурієнтів.

Які бали були прохідними торік

Прохідний бал торік був різним для різних ВНЗ та спеціальностей. Наприклад за даними ресурсу "Освіта.ua", середній бал НМТ минулорічних вступників до Київського національного університету ім. Т. Шевченка був 180, до Національного університетут "Одеська юридична академія" - 177, 73, до Львівського національного університету ім. Івана Франка - 176, 58.

Дані за 2022 рік (скриншот)

При цьому наголосимо, що мінімально на НМТ 2023 потрібно було набрати 100 балів. Для вступу на більшість спеціальностей достатньо 130 балів, для спеціальностей "Право" та "Міжнародні відносини" - 140 балів, а для "Медицини" та "Стоматології" - 150 балів.

Також наголосимо, що подати документи на вступ можна до 31 липня включно. Списки вступників на бюджет оприлюднять до 5 серпня, а надання рекомендацій на контракт - з 9 серпня.