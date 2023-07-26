Сколько баллов нужно для поступления на бюджет: данные по всем вузам Украины

Где и как проверить проходной балл на бюджет

Данные по каждому заведению собраны в одном списке. Благодаря этой информации, будущие абитуриенты могут узнать средние и минимальные баллы, с которыми абитуриенты были зачислены на бюджетную или контрактную форму обучения в 2022 году. И уже на основе этого оценить свои шансы поступление на ту или иную специальность в выбранном заведении.

Для этого абитуриентам нужно зайти на сайт Інформаційної системи "Вступ.ОСВІТА.UA", где размещены статистические данные прошлогодней вступительной кампании для всех учреждений высшего образования Украины.

Для удобства поиска нужно выбрать область, где расположен вуз, а затем - заведение, которое вас интересует, а также конкретную специальность и проверить средние рейтинговые баллы зачисленных поступающих на бюджет и контракт, средние баллы НМТ или ВНО среди зачисленных на бюджет и контракт.

В данных будет указана и информация о количестве поданных заявлений на одно бюджетное место.

Система также показывает информацию о минимальном балле сертификатов НМТ или ВНО среди всех лиц, которые зачислены на обучение на бакалаврские специальности за средства госбюджета и другие данные, полезные для абитуриентов.

Какие баллы были проходными в прошлом году

Проходной балл в прошлом году был разным для разных вузов и специальностей. Например, по данным ресурса "Образование.ua", средний балл НМТ прошлогодних поступающих в Киевский национальный университет им. Т. Шевченко был 180, в Национальный университет "Одесская юридическая академия" - 177, 73, во Львовский национальный университет им. Ивана Франко - 176, 58.

Данные за 2022 год (скриншот)

При этом подчеркнем, что минимально на НМТ 2023 нужно было набрать 100 баллов. Для поступления на большинство специальностей достаточно 130 баллов, для специальностей "Право" и "Международные отношения" - 140 баллов, а для "Медицины" и "Стоматологии" - 150 баллов.

Также подчеркнем, что подать документы на поступление можно до 31 июля включительно. Списки засчитанных на бюджет обнародуют до 5 августа, а рекомендации на контракт - с 9 августа.