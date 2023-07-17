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Вступна кампанія 2023: коли і як подати мотиваційний лист

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Понеділок 17 липня 2023 19:01
Вступна кампанія 2023: коли і як подати мотиваційний лист Коли і як подати мотиваційний лист для вступу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Абітурієнти для вступу повинні подати мотиваційний лист. З 19 липня це можуть зробити бакалаври, молодші бакалаври та окремі вступники на магістратуру. А з 31 липня - решта тих, хто подається на магістратуру.

Про те, як правильно подати мотиваційний лист, пише МОН у Facebook.

Як подати мотиваційний лист

Мотиваційний лист необхідно подати абсолютно всім вступникам, окрім вступників до магістратури за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби". Лист можна подати до кожної заяви у розділі "Подача заяв на вступ".

Кожен ВНЗ має свої вимоги до цієї форми документа. Ознайомитись з нею можна у розділі "Вимоги" до конкретної конкурсної пропозиції. Якщо лист не зберігся у вашому персональному кабінеті з першого разу, то це може бути через перевищений час роботи з кабінетом. Повторіть процедуру у коротші терміни.

Кожному надається 120 хв для роботи у кабінеті. Варто заздалегідь написали лист в окремому файлі, а потім просто його завантажити для відправлення.

Після подання заяви текст листа змінити уже буде неможливо. Поле для його написання передбачає не більше, ніж 20 000 символів.

Вступна кампанія 2023: коли і як подати мотиваційний листЯк подати мотиваційний лист (фото: Facebook.com/ Міністерство освіти і науки України)

Як правильно скласти мотиваційний лист

Кожен ВНЗ може мати свої вимоги до оформлення мотиваційного листа. Тому варто спершу перевірити це на сайті закладу.

А от наступні ж рекомендації є універсальними. Мотиваційний лист має бути лаконічним зміст - містити тільки важливі факти, але не варто його перенасичувати зайвими деталями.

Логічно розбийте текст на абзаци, уникайте емоційності й намагайтесь висловлювати свою думку чітко й простими словами.

Обов'язково ретельно перевірте текст на помилки.

Якою має бути структура листа:

  • персональні дані
  • основна частина
  • висновок
  • подяка
  • підпис

На початку листа вкажіть, кому адресують лист (назва ВНЗ та ПІП відповідальної особи) та зазначте свої персональні дані (ПІП, електронна та фактична адреси, номер телефону). Усе це слід прописати у правому верхньому куті.

Шанобливе звернення до особи виділіть курсивом або напівжирним шрифтом.

Далі чітко та аргументованого поясніть, яка у вас мотивація навчатися саме на цій спеціальності у даному ВНЗ та чому мають вибрати саме вас. У листі повинна відчуватись ваша упевненість. Тому варто перед відправленням прочитати свій лист вголос й переконатися, що він звучить переконливо.

Раніше ми ділились рейтингом найкращих ВНЗ України.

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Вступна кампанія