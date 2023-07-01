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Склали новий рейтинг найкращих ВНЗ України. Дивіться, хто став лідером

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Субота 01 липня 2023 10:11
Склали новий рейтинг найкращих ВНЗ України. Дивіться, хто став лідером Склали рейтинг найкращих ВНЗ України (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У мережі оприлюднили щорічний Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти. Перелік охопив результати 239 ВНЗ. Також у номінаціях є тематичні підрейтинги найкращих закладів країни.

Про це пише Osvita.ua, саме цей ресурс складав рейтинг.

П'ятірка найкращих ВНЗ України

Рейтинг очолив Київський національний університет ім. Шевченка. Він, до речі, є лідером у переліку найкращих ВНЗ України вже сьомий рік поспіль. Цей заклад також посів перше місце у підрейтингу класичних університетів країни.

Склали новий рейтинг найкращих ВНЗ України. Дивіться, хто став лідеромКиївський національний університет ім. Шевченка (фото: Вікіпедія)

Друге місце рейтингу у 2023 році зайняв Львівський національний університет ім. Франка. Цей ВНЗ також регулярно входить у п'ятірку найкращих вітчизняних освітніх закладів.

Склали новий рейтинг найкращих ВНЗ України. Дивіться, хто став лідеромЛьвівський національний університет ім. Франка (фото: Вікіпедія)

Третє місце у 2023 році посів Національний університет "Львівська політехніка". Зазначимо, що за міжнародним рейтингом ресурсу UniRank найпопулярніших ВНЗ цей заклад зайняв шосте місце зі 181.

Склали новий рейтинг найкращих ВНЗ України. Дивіться, хто став лідеромНаціональний університет "Львівська політехніка" (фото: Вікіпедія)

Четверте місце у рейтингу зайняв Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського". Цей заклад, а також "Львівську політехніку" визнано найкращими технічними університетами України.

Склали новий рейтинг найкращих ВНЗ України. Дивіться, хто став лідеромНаціональний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" (фото: Вікіпедія)

П'яте місце серед найкращих закладів вищої освіти 2023 року посів Харківський національний університет ім. Каразіна. Зазначимо, що цей заклад у міжнародному рейтингу найпопулярніших ВНЗ за версією ресурсу UniRank зайняв третє місце.

Склали новий рейтинг найкращих ВНЗ України. Дивіться, хто став лідеромХарківський національний університет ім. Каразіна (фото: Вікіпедія)

Тематичний підрейтинг ВНЗ

Перелік найкращих аграрних університетів цьогоріч очолив Національний університет біоресурсів і природокористування.

Склали новий рейтинг найкращих ВНЗ України. Дивіться, хто став лідеромНаціональний університет біоресурсів і природокористування (фото: ua-region.com.ua)

З-посеред педагогічних закладів найкращим у рейтингу є Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка.

Склали новий рейтинг найкращих ВНЗ України. Дивіться, хто став лідеромТернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка (фото: Вікіпедія)

Найкращим медичним закладом освіти України визнано Національний медичний університет ім. Богомольця.

Склали новий рейтинг найкращих ВНЗ України. Дивіться, хто став лідеромНаціональний медичний університет ім. Богомольця (фото: Вікіпедія)

Лідером з-посеред мистецьких закладів України визначено Київський національний університет культури і мистецтв.

Склали новий рейтинг найкращих ВНЗ України. Дивіться, хто став лідеромКиївський національний університет культури і мистецтв фото: Вікіпедія)

Серед приватних закладів вищої освіти найкращі показники цьогоріч продемонструвала Київська школа економіки.

Склали новий рейтинг найкращих ВНЗ України. Дивіться, хто став лідеромКиївська школа економіки (фото: Facebook.com/KSE Graduate Business School)

Найкращим закладом освіти Західного регіону визнано Львівський національний університет ім. Франка, Південного - Одеський національний університет ім. Мечникова, Північного - Сумський державний університет, Східного - Харківський національний університет ім. Каразіна, Центрального регіону - Дніпровський національний університет ім. Гончара.

Загалом у топ-20 Консолідованого рейтингу представлені університети з дванадцяти міст України: Києва, Львова, Харкова, Чернівців, Івано-Франківська, Одеси, Ужгорода, Дніпра, Луцька, Тернополя, Вінниці та Сум.

Читайте також про те, які університети увійшли у перелік найпопулярніших ВНЗ за міжнародною оцінкою.

Раніше ми писали про те, чи можна подавати для вступу результати ЗНО за попередні роки.

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