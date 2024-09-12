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Скільки аліментів платить Остапчук на дітей: його обраниця назвала суму

Четвер 12 вересня 2024 17:14
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Скільки аліментів платить Остапчук на дітей: його обраниця назвала суму Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (Фото: instagram.com/poka.tya)
Автор: Любов Блажко

Катерина Полтавська, яка нещодавно розповіла, які в неї стосунки з дітьми чоловіка від першого шлюбу, цього разу прокоментувала тему аліментів. Так, молода обраниця шоумена розсекретила, скільки він платить щомісяця.

Що з цього приводу сказала Катерина, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Деталі

Полтавська зазначила, що щомісяця Володимир витрачає на аліменти близько 30-50 тисяч гривень. Про це вона заявила, відповівши на одне з питань підписників.

"За законом має платити 30 тисяч гривень. Платить 30-50 тисяч кожного місяця", - написала дівчина.

Скільки аліментів платить Остапчук на дітей: його обраниця назвала сумуКатерина назвала суму аліментів (Фото: instagram.com/poka.tya)

Блогерка також відреагувала на коментарі деяких чоловіків щодо виплати аліментів. Вона показала скриншоти їхніх реакцій та зауважила, що далеко не всі розуміють і виконують подібну відповідальність.

Скільки аліментів платить Остапчук на дітей: його обраниця назвала сумуСкільки аліментів платить Остапчук на дітей: його обраниця назвала сумуСкільки аліментів платить Остапчук на дітей: його обраниця назвала суму

Дівчина показала деякі коментарі чоловіків (Фото: instagram.com/poka.tya)

Як відомо, від першого шлюбу з Оленою Войченко ведучий має сина Евана-Олександра, якому 6 років, та доньку Емілію, якій 11 років. Про розлучення з Войченко зірка повідомив у 2020 році. А одружилася пара у 2007-му.

Скільки аліментів платить Остапчук на дітей: його обраниця назвала сумуДіти Володимира від першого шлюбу (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Пізніше цього Остапчук одружився вдруге: тоді його обраницею стала юристка Христина Горняк. У законних стосунках з нею він був у період з жовтня 2020 року по 2022 рік.

Після цього, невдовзі, Володимир оголосив про шлюб з журналісткою Катериною Полтавською.

Скільки аліментів платить Остапчук на дітей: його обраниця назвала сумуСкільки аліментів платить Остапчук на дітей: його обраниця назвала сумуОстапчук згодом скоро знову стане батьком (Фото: instagram.com/poka.tya)

Наразі подружжя чекає на поповнення. Кількома тижнями раніше вони оголосили про вагітність та навіть розсекретили ім'я майбутнього малюка - Тимофій.

Нещодавно Полтавська несподівано звернулася до своїх хейтерів.

Також дівчина відповіла на закиди, що хоче дві няні для майбутньої дитини.

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