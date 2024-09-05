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Вагітна дружина Остапчука зізналася, які в неї стосунки з дітьми телеведучого від першого шлюбу

Четвер 05 вересня 2024 16:00
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Вагітна дружина Остапчука зізналася, які в неї стосунки з дітьми телеведучого від першого шлюбу Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Катерина Собкова

Вагітна дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська розповіла, чи спілкується вона з дітьми телеведучого від першого шлюбу з Оленою Войченко - 11-річною Емілією та 6-річним Еваном, які зараз мешкають у Канаді.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram 24-річної бізнес-вумен.

Так, Полтавська вкотре вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками та залишила віконце для питань.

"Чи спілкуєшся ти з дітьми Вови?" - спитав хтось із фоловерів у неї.

На що дівчина відповіла, що вона з ними не знайома та не спілкується.

"Ні. Вони живуть у Канаді з початку повномасштабної. Вова спілкується з ними щотижня. Я з ними не знайома, тому було б дивно, якщо якась тітка буде їм дзвонити і про щось запитувати", - зазначила блогерка.

Також вона зазначила, що спілкування буде можливим, якщо колишня дружина Володимира схвалить це.

"Коли познайомимося і вони дізнаються про малюка, тоді спілкуватимемося, якщо їхня мама дозволить", - написала Катерина в Stories.

Вагітна дружина Остапчука зізналася, які в неї стосунки з дітьми телеведучого від першого шлюбу

Скриншот

Нагадаємо, Володимир Остапчук прожив у шлюбі з Оленою Войченко 13 років. Всього через півроку після розлучення з першою дружиною він одружився вдруге - з юристкою та нотаріусом Христиною Горняк.

Вагітна дружина Остапчука зізналася, які в неї стосунки з дітьми телеведучого від першого шлюбуТелеведучий із першою дружиною (фото: instagram.com/olenavoychenko)

Шлюб із Христиною тривав трохи менше двох років. Офіційно пара розлучилася 4 жовтня 2022 року, того ж дня у 39-річного ведучого зав'язалися серйозні стосунки з журналісткою Катериною Полтавською, яка молодша за Остапчука на 16 років.

Вагітна дружина Остапчука зізналася, які в неї стосунки з дітьми телеведучого від першого шлюбу

Остапчук із другою дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, наприкінці липня зіркова пара оголосила, що незабаром стануть батьками. Для Володимира це буде вже третя дитина, а для Катерини - перша. Подружжя вже оголосило стать та ім'я - це буде хлопчик, якого назвуть Тимофій.

Вагітна дружина Остапчука зізналася, які в неї стосунки з дітьми телеведучого від першого шлюбуДіти Володимира від першого шлюбу (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Народжувати Полтавська планує наприкінці грудня. За словами блогерки, їй не довелося вмовляти чоловіка на цей серйозний крок. Більше того, саме Володимир першим запропонував розпочати планування поповнення у сім'ї.

Вагітна дружина Остапчука зізналася, які в неї стосунки з дітьми телеведучого від першого шлюбу

Остапчук та Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Раніше Остапчук також відповів, чи спілкується він зі своїми дітьми.

Також Катерина Полтавська відповіла на закиди, що хоче дві няні для майбутньої дитини.

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