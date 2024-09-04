Вагітна дружина Остапчука несподівано звернулася до своїх хейтерів: "Мені не треба бути публічною"

Катерина Полтавська, вагітна дружина Володимира Остапчука , нещодавно похвалилася образом, у якому вийшла у світ. І якщо одним юзерам вбрання дівчини сподобалось, то інші вирішили не зволікати з різкими коментарями.

На тлі цієї ситуації обраниця ведучого публічно звернулася до своїх кривдників та вразила несподіваною заявою. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Що написала Полтавська

Катерина зазначила, що їй "набридло бути грушею для биття", а тому вона прийняла рішення на деякий час відсторонитися від соцмереж - в першу чергу задля користі дитини.

"Я не знаю, що має бути в голові, щоб побачити вагітну незнайому дівчину, і захотіти написати їй якийсь бруд. Хворі люди. Мені набридло бути грушею для биття у нереалізованих, ницих і тупих. Цей місяць я ще побуду тут, віддам всі реклами, а далі - зустрінемося після пологів", - написала майбутня мама.

"Якщо щоб бути в нормальному стані, мені треба не бути публічною - це найменше, що я можу зробити для себе та дитини", - додала вона.

Дівчина відповіла хейтерам (Фото: instagram.com/stories/poka.tya)

Дівчина зазначила, що, звичайно, є і ті, хто пишуть слова підтримки, проте їх значно менше. Вона підкреслила, що не розуміє чому не подобається людям, адже не зробила нічого поганого, і залишається щирою та відкритою.

"Я не заслуговую на бруд у свою сторону. Публічність - не поле для того, щоб неадеквати випорожнилися. Бути публічним - це означає мати зобов'язання вислуховувати про себе думку, про яку не питали. Якщо я не можу змінити людей, я маю сама себе від них відсторонити", - написала дружина Володимира.

Катерина зробила несподівану заяву (Фото: instagram.com/stories/poka.tya)

Полтавська підкреслила, що її малюк не заслуговує на подібне ставлення, а тому, щоб змінити ситуацію на свою користь та уберегти його, зірка соцмереж прийняла подібне рішення.

"Я не прикриваюся вагітністю, але, чесно, мали б хоч щось святе і добре. Якби я справді робила щось погане, щоб люди ось так… Але ні - просто за те що я існую. Потім не дивуйтеся, за що вам все те, що будете мати", - пояснила також блогерка.

"І, можливо, авторка коментаря про те, що я дитина, права. Бо по-дитячому хочу жити у світі добрих людей і дам собі право залишатися собою, бути дитиною і вірити у світле. А вони нехай залишаються дорослими, які в цьому світі бачать тільки зло і керуються тільки злим", - підсумувала вона.

Полтавська хоче покинути соцмережі до пологів (Фото: instagram.com/stories/poka.tya)

До слова, Катерина Полтавська - третя дружина Володимира Остапчука. До цього він був у шлюбі з юристкою Христиною Горняк, а першою його обраницею була Олена Войченко, від стосунків з якою ведучий має сина та доньку.

Про майбутнє поповнення у родині Катерина і Володимир повідомили не так давно.