Суд Амстердама перенес дату оглашения решения по скифскому золоту

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Суд огласит решение по делу 16 июля

Апелляционный суд Амстердама перенес дату оглашения решения по делу о возвращении в Украину "скифского золота". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины в Facebook.

Как сообщили в ведомстве, суд огласит решение по делу 16 июля.

"Решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" в Украину будет объявлено 16 июля 2019 года. Поэтому ждем решения", - говорится в сообщении Минюста.

Отметим, Украина настаивает на возвращении крымских экспонатов выставки "Золото Скифии" из Амстердама. В свою очередь российская сторона настаивает на возврате части экспонатов на территорию Крыма.

11 марта суд в Амстердаме должен был рассмотреть апелляцию по делу "скифского золота". Во время заседания суд должен был заслушать позиции трех сторон - Украины, крымских музеев и Музея Алларда Пирсона.

По словам Джапаровой, представители крымских музеев не принимали участия в заседании Апелляционного суда Амстердама на слушании по делу "скифского золота".

В компании, которая представляет крымские музеи, заявили, что "эти ценности стали частью политической игры, что является недопустимым". Джеппар подчеркнула, что Украина в суде опирается на Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года и то, что музейные артефакты являются частью государственного музейного фонда, и напомнила о действиях РФ в аннексированном Крыму.