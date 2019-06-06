ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд Амстердама перенес дату оглашения решения по скифскому золоту

Новости » Политика    06.06.2019 - 20:31
Суд Амстердама перенес дату оглашения решения по скифскому золоту
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Суд огласит решение по делу 16 июля

Апелляционный суд Амстердама перенес дату оглашения решения по делу о возвращении в Украину "скифского золота". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины в Facebook.

Как сообщили в ведомстве, суд огласит решение по делу 16 июля. 

"Решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" в Украину будет объявлено 16 июля 2019 года. Поэтому ждем решения", - говорится в сообщении Минюста.

Отметим, Украина настаивает на возвращении крымских экспонатов выставки "Золото Скифии" из Амстердама. В свою очередь российская сторона настаивает на возврате части экспонатов на территорию Крыма.

11 марта суд в Амстердаме должен был рассмотреть апелляцию по делу "скифского золота". Во время заседания суд должен был заслушать позиции трех сторон - Украины, крымских музеев и Музея Алларда Пирсона. 

По словам Джапаровой, представители крымских музеев не принимали участия в заседании Апелляционного суда Амстердама на слушании по делу "скифского золота".

В компании, которая представляет крымские музеи, заявили, что "эти ценности стали частью политической игры, что является недопустимым". Джеппар подчеркнула, что Украина в суде опирается на Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года и то, что музейные артефакты являются частью государственного музейного фонда, и напомнила о действиях РФ в аннексированном Крыму.

Суд Амстердама в июне вынесет решение по апелляции в деле о скифском золоте Крымские музейщики не приехали в Амстердам на суд по "скифскому золоту"
Новости Украины Амстердамскифское золото
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь