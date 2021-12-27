Скидки на авиабилеты и туры: как искать, чтобы не переплачивать

Горящие туры и дешевые авиабилеты разжигают у вас страсть к путешествиям. Но нужно быть внимательным, поскольку есть риск заплатить цену, как за обычный тур или билет.

О том, как искать выгодные туры и билеты, и на что следует обратить внимание сообщает depo.ua .

Как искать горящие туры

Большие скидки предоставляются из-за пустых кресел в самолете или из-за пустых номеров. Этот вопрос необходимо уточнить у турагента. Почему это важно? Если отель пустой, то, возможно, у него есть какие-то проблемы, он не пользуется спросом. В таком случае можно почитать отзывы о нем.

Но бывает также так, что номера в отелях остаются нераспроданными случайно. В таких случаях у вас есть отличная возможность пожить в хорошем отеле за небольшие деньги.

Часто горящими турами называют те, которые просто нужно продать, и за которые дополнительную промоцию платит отель. Поэтому можете сравнить цену на выбранный отель за другой период.

Также стоит помнить, что на Новый год нет никаких дешевых туров. Они наоборот увеличиваются в цене на 20-50%.

Как сэкономить на турах

Если хотите сэкономить деньги, тогда вам нужно искать туры на нестандартные даты за день-два до начала каникул или наоборот после. Кроме того, лучше выбирать ночные вылеты, поскольку мало кто хочет лететь в новогоднюю ночь.

Подпишитесь на рассылки интересующих вас направлений/туроператоров/ агентств. Также можно искать по цене на сайтах-агрегаторах туров. Иногда бывают дешевые туры во время запуска новых направлений или гостиниц.

Как искать дешевые авиабилеты и туры (фото: freepik.com)

Как сэкономить на авиабилетах

Аавиакомпании часто запускают акции с билетами по 9 или 10 евро. Это обычно делается, чтобы прорекламировать себя и новые направления. Чтобы не упустить такую возможность подпишитесь на новости авиакомпаний, или на сервисы, такие как kiwi, tripmydream и др.

Еще один способ - использовать в поиске функцию "куда угодно" и просто смотреть цены на карте, вдруг вам что-то приглянется, и вы захотите посетить одну из стран, куда есть дешевые билеты.

Также можно подписаться на новости компаний лоукостеров, таких как Wizzair, Ryanair, SkyUp, LOT и т.д.

Кроме того, акции на билеты бывают не только у лоукостеррв, но и у обычных авиакомпаний. Правда они бывают часто с ограничениями. Например, билеты можно использовать с определенной даты через несколько месяцев.