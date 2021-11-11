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Как снять видео полета в самолете, чтобы вам все завидовали: лучший лайфхак

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Четверг 11 ноября 2021 14:12
Как снять видео полета в самолете, чтобы вам все завидовали: лучший лайфхак Коллаж РБК-Украина: как снять красиво видео полета в самолете
Автор: Роман Мирончук

Многие путешественники хотят снять красивое видео полета самолета. И это можно сделать действительно так, что все будут завидовать вашему видео.

Подробней о лайфхаке съемки полета читайте в материале Styler ниже.

Для впечатляющего видео вам необходимо выбрать на телефоне режим "Таймлапс" (замедленная съемка), поставить телефон на иллюминатор и задвинуть шторку, как это сделала пользователь TikTok Nicki Baber.

@nickii

Travel LIFE HACK! Would you try this? #lifehack #travelhack #travel #learnontiktok

Sneaky Snitch - Kevin MacLeod

На другом видео можно увидеть, какое интересное видео получилось в режиме замедленной съемки из иллюминатора самолета.

На нем видно, как авиасудно набирает скорость, отрывается от земли и летит в воздухе.

@99evro.ru

Лайфхак

оригинальный звук - 99 ЕВРО

Можно ли снимать видео во время полета на самолете

Это зависит от правил авиакомпаний. В целом вести видеосъемку можно, в том числе и при наборе высоты и посадке.

При этом есть одно условие, камера не должна быть оборудована GPS локацией, которая позволяет добавлять в мета-описание видео данные.

Это связано с тем, что такие камеры могут вызывать помехи. Из-за этого в самолетах также просят пассажиров отключить все устройства с передачей данных.

Поэтому телефон можно перевести в авиарежим и делать видео. Однако необходимо соблюдать меры безопасности: быть пристегнутым, не вставать с места и т.д.

Иногда съемку на борту самолета могут запретить из-за коммерческой тайны. К примеру, конкуренты авиакомпании по вашему видео смогут изучить, как у них располагаются сиденья, или как оформлены проходы.

В любом случае неприятностей можно избежать, если заранее предупредить стюардессу, что вы будете снимать любительское видео.

Напомним, названа дата появления первого электросамолета с нулевым уровнем выбросов.

Мы также писали о том, что Харькове пассажир решил покурить во время полета в самолете.

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