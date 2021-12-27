Знижки на авіаквитки і тури: як шукати, щоб не переплачувати

Гарячі тури і дешеві авіаквитки розпалюють у вас пристрасть до подорожей. Але потрібно бути уважним, оскільки є ризик заплатити ціну, як за звичайний тур або квиток.

Про те, як шукати вигідні тури і квитки, і на що слід звернути увагу повідомляє depo.ua .

Як шукати гарячі тури

Великі знижки надаються через порожні крісла в літаку або через порожні номери. Це питання необхідно уточнити у турагента. Чому це важливо? Якщо готель порожній, то, можливо, у нього є якісь проблеми, він не користується попитом. В такому випадку можна почитати відгуки про нього.

Але буває також так, що номери в готелях залишаються нерозпроданими випадково. У таких випадках у вас є відмінна можливість пожити в хорошому готелі за невеликі гроші.

Часто гарячими турами називають ті, які просто потрібно продати, і за які додаткову промоцію платить готель. Тому можете порівняти ціну на обраний готель за інший період.

Також варто пам'ятати, що на Новий рік немає ніяких дешевих турів. Вони навпаки збільшуються в ціні на 20-50%.

Як заощадити на турах

Якщо хочете заощадити гроші, тоді вам потрібно шукати тури на нестандартні дати за день-два до початку канікул або навпаки після. Крім того, краще вибирати нічні вильоти, оскільки мало хто хоче летіти в новорічну ніч.

Підпишіться на розсилки цікавлять вас напрямків/туроператорів/ агентств. Також можна шукати за ціною на сайтах-агрегаторах турів. Іноді бувають дешеві тури під час запуску нових напрямків або готелів.

Як шукати дешеві авіаквитки і тури (фото: freepik.com)

Як заощадити на авіаквитках

Аавіакомпанії часто запускають акції з квитками за 9 або 10 євро. Це зазвичай робиться, щоб прорекламувати себе і нові напрямки. Щоб не упустити таку можливість Підпишіться на новини авіакомпаній, або на сервіси, такі як kiwi, tripmydream та ін.

Ще один спосіб - використовувати в пошуку функцію "куди завгодно" і просто дивитися ціни на карті, раптом вам щось сподобається, і ви захочете відвідати одну з країн, куди є дешеві квитки.

Також можна підписатися на новини компаній лоукостерів, таких як Wizzair, Ryanair, SkyUp, LOT і т. д.

Крім того, акції на квитки бувають не тільки у лоукостеррв, але і у звичайних авіакомпаній. Правда вони бувають часто з обмеженнями. Наприклад, квитки можна використовувати з певної дати через кілька місяців.