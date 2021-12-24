Почему лучше выбирать "худшее" место в самолете: этот секрет мало кто знает
Обычно в самолете пассажиры избегают последнего ряда вблизи туалета. Однако, мало кто знает, что последний ряд может стать настоящей находкой для тех, кто хочет отдохнуть на борту.
Так, такие места являются достаточно комфортным, сообщает Travelradar.
Места часто остаются свободными
В частности, если самолет полностью не загружен, последние ряды часто бывают пустыми. Выбрав место там, вы можете получить весь ряд и прекрасно выспаться.
Близко к туалету
Мало кто знает, но туалеты в самолете не имеют неприятного запаха, в отличие от поезда. Поэтому, если вы захотите в туалет, то сможете им быстро воспользоваться без очередей в проходе.
Нет детей
Как известно, пассажиры с детьми нечасто выбирают места в хвосте самолета. Поэтому вы сможете наслаждаться полетом в тишине и спокойствии.
Как выбрать самое удобное место в самолете (GettyImages)
Рядом бортпроводники
При случае вы сможете попросить то, что вам нужно или обратиться с насущным вопросом к бортпроводнику.
Однако, у таких мест есть и несколько недостаток, а именно:
- Бывают случаи, когда не раскладываются кресла. Поэтому, если вы любите спать на разложенных сиденьях, то стоит выбрать другой ряд;
- Также, если пассажиры впереди отвергнут спинки своих сидений, то вам может стать тесно и неудобно.
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