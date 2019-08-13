Сказочное везение и успех во всем: астролог назвал главных счастливчиков сентября

Гороскоп от известного астролога поведает, кого из представителей зодиакальных созвездий ждет невероятное везение в сентябре 2019 года. Астрологический прогноз от Павла Глобы подскажет этим знакам Зодиака, как не упустить птицу счастья в ближайшем месяце.

Известный экперт в астрологии считает, что в первом месяце нынешней осени более всего повезет представителям трех знаков Зодиака.

Стрельцы

Первыми счастливчиками сентября, по мнению астролога, станут Стрельцы. Этот месяц отлично подходит для налаживания нужных связей и служебного продвижения. В личной жизни у Стрельцов также будет все замечательно. Прирожденная харизма этого знака будет притягивать к нему других людей и радовать вашу вторую половинку.

Гороскоп на сентябрь 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Скорпионы

Представители этого знака Зодиака также вошли в число везунчиков сентября. Эксперт считает, что в этом месяце они, как никогда, почувствуют поддержку близких людей. В этот период для Скорпионов станут актуальными домашний уют, который подарит им массу положительных эмоций. Во второй половине сентября можно смело отправляться в путешествие.

Рыбы

Сентябрь наполнит Рыб жизненными силами и энтузиазмом. Положение планет подарит им огромные ресурсы для воплощения в жизнь любых начинаний. Причем удача будет сопутствовать Рыбам целый месяц. Это время особенно благоприятно для новых знакомств и карьерных амбиций. Эксперт советует не упускать потрясающий шанс сентября и активно "брать быка за рога".

Ранее сообщалось о том, что астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро встретят любовь или поженятся.

Напомним, недавно известный украинский астролог Влад Росс предсказал новой Верховной Раде скорый распад.

К слову, недавно исследователи NASA предупредили о то, что к Земле приближается огромный астероид. Ученые дали оценку шансов столкновения небесного тела с Землей.