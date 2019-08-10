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Новая Рада долго не продержится: астролог предсказал печальное событие

STYLERЖизнь    10.08.2019 - 14:49
Новая Рада долго не продержится: астролог предсказал печальное событие
Фото: коллаж РБК-Украина

Астролог предрек неприятности Верховной Раде

Выборы в Верховную Раду, которые прошли 21 июля, Влад Росс считает неблагополучными. Дата может напрямую отразиться на работоспособности нардепов, что приведет к непоправимым последствием. Шокирующее заявление астролог опубликовал в соцсети Facebook.

"Если первое заседание Верховной Рады состоится 29 августа, то ее ждет недолгая судьба", - написал астролог.

Новая Рада долго не продержится: астролог предсказал печальное событиеАстролог предрек неприятности Верховной Раде (фото: facebook.com/Влад-Росс)

"Солнце в соединении с конфликтным сожженным Марсом, Луна без явных аспектов ущербная, Черная Луна в оппозиции к Солнцу, тауквадрат на Юпитер, короче полный пипец!!!", - добавил Росс в комментариях.

Комментаторы неоднозначно отреагировали на подобную новость. Некоторых заинтересовал вопрос, сколько Рада сможет продержаться:

Новая Рада долго не продержится: астролог предсказал печальное событиеАстролог предрек неприятности Верховной Раде (фото: facebook.com/Влад-Росс)

Новая Рада долго не продержится: астролог предсказал печальное событие

Напомним, что в сети жестко раскритиковали самую низкую явку на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Также мы писали о том, что недавно основательница Международного центра астрологии и развития сознания ASTRA Анна Вергелес дала неприятный прогноз по парламентским выборам.

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