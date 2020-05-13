Скандальний екс-президент ФФУ стане батьком в 70 років: відео та фото щасливої пари

Анатолій Коньков з дружиною Марією чекають дитину (колаж РБК-Україна)

33-річна дружина Анатолія Конькова розповіла в мережі про свою вагітність

Екс-президент Федерації футболу України 70-річний Анатолій Коньков стане батьком. 33-річна дружина колишнього гравця донецького "Шахтаря" і київського "Динамо" Марія зізналася в мережі, що вагітна.

Коньков в період перебування на посаді президента ФФУ (вересень 2012 року - січень 2015 року) піддавався звинуваченням у корупції з боку свого колективу. Влітку 2018-го він викликав шквал критики після своєї заяви про те, що вболіває за збірну Росії в Чемпіонаті світу. Зараз колишній футболіст порадував мережу своїм сімейним щастям.

Пара разом вже 7 років, але весілля уродженець Красного Луча під Луганськом і уродженка Узбекистану зіграли в 2017-му.

Марія опублікувала у своєму Instagram відео з тренування і продемонструвала кругленький животик.

"Вперше в житті у мене такий ідеальний прес", - підписала вона кадри.

Підписники обсипали подружжя компліментами та привітали з прийдешнім поповненням сім'ї.

Відео: Дружина Анатолія Конькова Марія зізналася, що чекає дитину

Анатолій і Марія Конькови часто публікують в мережі спільні фото. Нещодавно вони відзначили семиріччя своїх стосунків, виклавши зворушливе фото на лавочці біля озера в одному з дачних готелів під Києвом.

Анатолій Коньков із дружиною Марією (Фото: instagram.com/marrietka)

Коньков з 1968 по 1974 роки грав за "Шахтар" (Донецьк), а з 1975 по 1981 роки за "Динамо" (Київ). З 2008 року - спортивний директор "Сталь" Алчевськ. В європейських кубкових турнірах зіграв 39 матчів, забив 1 гол. Володар Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА у складі "динамівців". Був тренером збірної України в 1995 році. Нагороджений орденом "За заслуги" III (2004) і II (2015) ступенів.

Раніше ми писали про те, що боксер Олександр Усик відповів своїм фанатам на скандал через те, що йому запропонували громадянство РФ. Чемпіон заявив, що не збирається залишати Україну і зазначив, що ніхто його не зможе вигнати з рідної країни.