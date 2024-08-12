Скандального Потапа не впізнали на новому фото

Потап, який знайшов несподіване "застосування" своїм пісням, продемонстрував у мережі нове фото, чим викликав бурхливу реакцію своїх підписників.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram репера.
На свіжій світлині знаменитість стоїть поруч зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських, та її партнером по дуету Moloko, співаком Atomic Otro Way. У підписі він зазначив, що вони з дружиною приїхали до Домінікани на концерт, а також похвалився, що їхні хіти вже встигли потрапити до музичних чартів Японії та Китаю.
Однак підписників Потапа здивував зовнішній вигляд 43-річного артиста - багато хто зазначив, що він сильно змінився. Чоловік Каменських помітно погладшав і став виглядати набагато старшим за свої роки.
Нове фото Потапа (фото: instagram.com/realpotap)
Підписники не втомлюються коментувати публікацію, не підбираючи слова у виразах:
Нагадаємо, Потап уже довгий час мешкає за кордоном. У своєму Instagram співак і шоумен часто публікує повідомлення про те, як допомагає збирати гроші для захисників та українців, які страждають від війни.
Співак останнім часом змінився (фото: instagram.com/realpotap)
При цьому артист жодного разу не пояснив публічно, як саме він виїхав із країни під час воєнного стану.
Також Потап регулярно потрапляє у скандали: то через виступи в німецьких нічних клубах з російськомовними піснями, то через роздуми на фоні пальм про "нові можливості" за кордоном.
Потап та Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)