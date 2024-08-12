Скандального Потапа не впізнали на новому фото

Як зараз виглядає Потап

На свіжій світлині знаменитість стоїть поруч зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських, та її партнером по дуету Moloko, співаком Atomic Otro Way. У підписі він зазначив, що вони з дружиною приїхали до Домінікани на концерт, а також похвалився, що їхні хіти вже встигли потрапити до музичних чартів Японії та Китаю.

Однак підписників Потапа здивував зовнішній вигляд 43-річного артиста - багато хто зазначив, що він сильно змінився. Чоловік Каменських помітно погладшав і став виглядати набагато старшим за свої роки.

Нове фото Потапа (фото: instagram.com/realpotap)

Що пишуть фоловери Потапа

Підписники не втомлюються коментувати публікацію, не підбираючи слова у виразах:

"Ого, а що з Потапом трапилося?"

"Що це за дід стоїть?"

"Я, прости Господи, подумала, що то Кіркоров".

"Втомився від війни в Іспанії".

"Розжерів, як кабанчик".

"Я думала це Сивохо".

"А пузо щось втягнув".

"Кидай жерти, мізки тріснуть".

Нагадаємо, Потап уже довгий час мешкає за кордоном. У своєму Instagram співак і шоумен часто публікує повідомлення про те, як допомагає збирати гроші для захисників та українців, які страждають від війни.

Співак останнім часом змінився (фото: instagram.com/realpotap)

При цьому артист жодного разу не пояснив публічно, як саме він виїхав із країни під час воєнного стану.

Також Потап регулярно потрапляє у скандали: то через виступи в німецьких нічних клубах з російськомовними піснями, то через роздуми на фоні пальм про "нові можливості" за кордоном.

Потап та Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)