"Ці люди ніколи не були патріотами": відома телеведуча висловилась про Потапа та Каменських

РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться подробицями з посиланням на випуск шоу "Що ти Київ?".

Валентина Хамайко, відповідаючи на питання журналістки, відверто назвала артистів, які будують свою карʼєру закордоном "не патріотами", акцентуючи на особистостях Потапа і NK.

Валентина Хамайко (фото:instagram.com/valentinakhamaiko)

"Ці люди ніколи не були патріотами. Ніколи. І пісні в них, як ми бачимо, патріотичні не складаються. Не пишуться", - наголошує ведуча.

Валентина пояснила, що навіть якщо такі артисти дуже стараються написати пісні на патріотичну тематику, то населенню вони абсолютно "не заходять". Знаменитість додала, що вона відверто не дуже хоче, щоб подібні особистості поверталися в Україну.

"Вони називали себе людьми світу, ну хай у світі й залишаються" - додає Валентина.

Настя Каменських (фото:instagram.com/kamenskux)

Олексій Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)

Крім того, жінка каже, що особисто має бажання, щоб українське суспільство росло таким, що "викристалізовується" на своїх цінностях.

Натомість ведуча відзначила виконавицю Jerry Heil.

"Я памʼятаю як мої колеги тоді їздили на концерт, підтримати, на перший сольний і зараз, як ми круто бачимо як талановитий артист розквітає", - поділилась спогадами Хамайко.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Жінка відмітила, що вона пишається, коли спостерігає та розповідає про "розквіт" Яни як артистки.