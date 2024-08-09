ua en ru
Пт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Потап знайшов несподіване "застосування" своїм пісням: про що мова

П'ятниця 09 серпня 2024 11:41
UA EN RU
Потап знайшов несподіване "застосування" своїм пісням: про що мова Пісні Потапа несподівано набирають популярність в Азії (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Іванна Пашкевич

Потап, який зараз рідко з'являється в Україні, займається волонтерською діяльністю, але і про творчість не забуває. Більше того, його пісні несподівано стали затребуваними у Азії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дані стрімінгових платформ та інформацію прес-служби співака.

Потап знайшов несподіване &quot;застосування&quot; своїм пісням: про що мова

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Так, на сьогодні інтернаціональний хіт Насті Каменських "Elefante", написаний її чоловіком, знаходиться в Китаї в топах прослуховувань. А трек "MOLOKO", також створений Потапом, потрапив у топи в Японії.

Крім того, трек гурту Mozgi “Атятя”, співавтором якого також є Олексій, стрімко завірусився в японському TikTok.

Тому, за чутками, Потап вирішив найближчим часом вирушити до Азії, щоб просувати там українську музику.

У команді співака кажуть, що він прагне поїхати працювати з азіатським ринком, "досліджувати його професійні та музичні тенденції".

Потап знайшов несподіване &quot;застосування&quot; своїм пісням: про що мова

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Крім того, сонграйтер впевнений, що його спроба поєднати українську музичну енергетику з культурою східних народів і зайнятись створенням музики на місцевих студіях буде "буде класним музичним експериментом".

Вочевидь співак хоче замахнутися на те, аби створити щось на кшталт україномовного J- Rock чи K-Pop - мегапопулярних серед підлітків по всьому світу жанрів, які зародилися у Японії та Кореї.

Потап знайшов несподіване &quot;застосування&quot; своїм пісням: про що мова

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Зазначимо, що пісні, написані Потапенко, неодноразово були запрем’єрені на всесвітньо відомих телеканалах і телешоу. Ці треки потрапляли в ротацію національних радіостанцій США, Канади та Мексики.

За рейтингом видання Forbes співачка NK, більшість треків якої написані Олексієм, входить в топ українських артистів, які мають найбільше прослуховувань за кордоном.

Наразі вищезгаданий трек "Elefante" має понад 61 млн прослуховувань на Spotify та Apple Music і 168 млн переглядів на YouTube.

Нагадаємо, що не так давно Потап випустив чуйний трек “Вибач” - про те, як важливо вміти пробачати людям їх помилки.

Можливо, цією композицією співак натякає на вибачення перед українськими меломанами, які критикують артиста за те, що він не дає концертів в Україні, і не бере участь у різноманітних благодійних заходах, що проводяться в різних містах нашої країни.

Раніше відома телеведуча висловилась про Потапа та Каменських.

Також Віктор Бронюк сказав, що думає про Потапа і Яму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Потап Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці
Під завалами люди. Зеленський показав відео наслідків удару по Костянтинівці