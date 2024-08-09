Потап знайшов несподіване "застосування" своїм пісням: про що мова
Потап, який зараз рідко з'являється в Україні, займається волонтерською діяльністю, але і про творчість не забуває. Більше того, його пісні несподівано стали затребуваними у Азії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дані стрімінгових платформ та інформацію прес-служби співака.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Так, на сьогодні інтернаціональний хіт Насті Каменських "Elefante", написаний її чоловіком, знаходиться в Китаї в топах прослуховувань. А трек "MOLOKO", також створений Потапом, потрапив у топи в Японії.
Крім того, трек гурту Mozgi “Атятя”, співавтором якого також є Олексій, стрімко завірусився в японському TikTok.
Тому, за чутками, Потап вирішив найближчим часом вирушити до Азії, щоб просувати там українську музику.
У команді співака кажуть, що він прагне поїхати працювати з азіатським ринком, "досліджувати його професійні та музичні тенденції".
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Крім того, сонграйтер впевнений, що його спроба поєднати українську музичну енергетику з культурою східних народів і зайнятись створенням музики на місцевих студіях буде "буде класним музичним експериментом".
Вочевидь співак хоче замахнутися на те, аби створити щось на кшталт україномовного J- Rock чи K-Pop - мегапопулярних серед підлітків по всьому світу жанрів, які зародилися у Японії та Кореї.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Зазначимо, що пісні, написані Потапенко, неодноразово були запрем’єрені на всесвітньо відомих телеканалах і телешоу. Ці треки потрапляли в ротацію національних радіостанцій США, Канади та Мексики.
За рейтингом видання Forbes співачка NK, більшість треків якої написані Олексієм, входить в топ українських артистів, які мають найбільше прослуховувань за кордоном.
Наразі вищезгаданий трек "Elefante" має понад 61 млн прослуховувань на Spotify та Apple Music і 168 млн переглядів на YouTube.
Нагадаємо, що не так давно Потап випустив чуйний трек “Вибач” - про те, як важливо вміти пробачати людям їх помилки.
Можливо, цією композицією співак натякає на вибачення перед українськими меломанами, які критикують артиста за те, що він не дає концертів в Україні, і не бере участь у різноманітних благодійних заходах, що проводяться в різних містах нашої країни.