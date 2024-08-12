Скандального Потапа не узнали на новом фото

Как сейчас выглядит Потап

На свежем снимке знаменитость стоит рядом со своей женой, певицей Настей Каменских, и ее партнером по дуэту Moloko, певцом Atomic Otro Way. В подписи он отметил, что они с супругой приехали в Доминикану на концерт, а также похвастался, что их хиты уже успели попасть в музыкальные чарты Японии и Китая.

Однако подписчиков Потапа удивил внешний вид 43-летнего артиста - многие отметили, что он сильно изменился. Супруг Каменских заметно располнел и стал выглядеть намного старше своих лет.

Новое фото Потапа (фото: instagram.com/realpotap)

Что пишут фолловеры Потапа

Подписчики не устают комментировать публикацию, не церемонясь в выражениях:

"Ого, а что с Потапом случилось?".

"Что это за дед стоит?".

"Я, прости Господи, подумала, что это Киркоров".

"Устал от войны в Испании".

"Разжирел, как кабанчик".

"Я думала это Сивохо".

"А пузо то втянул".

"Бросай жрать, мозги треснут".

Напомним, Потап уже долгое время живет за границей. В своем Instagram певец и шоумен часто публикует сообщения о том, как помогает собирать деньги для защитников и украинцев, страдающих от войны.

Певец в последнее время изменился (фото: instagram.com/realpotap)

При этом артист ни разу не объяснил публично, как именно он выехал из страны во время военного положения.

Также Потап регулярно попадает в скандалы: то из-за выступлений в немецких ночных клубах с русскоязычными песнями, то из-за размышлений на фоне пальм о "новых возможностях" за рубежом.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)