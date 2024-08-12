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Скандального Потапа не узнали на новом фото

Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Катерина Собкова

Потап, который нашел неожиданное "применение" своим песням, продемонстрировал в сети новое фото, чем вызвал бурную реакцию своих подписчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram репера.

Как сейчас выглядит Потап

На свежем снимке знаменитость стоит рядом со своей женой, певицей Настей Каменских, и ее партнером по дуэту Moloko, певцом Atomic Otro Way. В подписи он отметил, что они с супругой приехали в Доминикану на концерт, а также похвастался, что их хиты уже успели попасть в музыкальные чарты Японии и Китая.

Однако подписчиков Потапа удивил внешний вид 43-летнего артиста - многие отметили, что он сильно изменился. Супруг Каменских заметно располнел и стал выглядеть намного старше своих лет. 

Новое фото Потапа (фото: instagram.com/realpotap)

Что пишут фолловеры Потапа

Подписчики не устают комментировать публикацию, не церемонясь в выражениях:

  • "Ого, а что с Потапом случилось?".
  • "Что это за дед стоит?".
  • "Я, прости Господи, подумала, что это Киркоров".
  • "Устал от войны в Испании".
  • "Разжирел, как кабанчик".
  • "Я думала это Сивохо".
  • "А пузо то втянул".
  • "Бросай жрать, мозги треснут".

Напомним, Потап уже долгое время живет за границей. В своем Instagram певец и шоумен часто публикует сообщения о том, как помогает собирать деньги для защитников и украинцев, страдающих от войны.

Певец в последнее время изменился (фото: instagram.com/realpotap)

При этом артист ни разу не объяснил публично, как именно он выехал из страны во время военного положения.

Также Потап регулярно попадает в скандалы: то из-за выступлений в немецких ночных клубах с русскоязычными песнями, то из-за размышлений на фоне пальм о "новых возможностях" за рубежом.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

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