Скандальний "психолог" Спартак Суббота втік з України, - блогер

Спартак Суббота втік з України

Як повідомляє блогер-пліткар, "психотерапевт", щоб перетнути український кордон, заплатив прикордонникам хабар.

Наразі він перебуває зі своєю дружиною, моделлю Єлізаветою Комар, у Барселоні. Відповідною інформацією поділилися з Беспаловим його "кошенята".

"Ця паскуда, яка принижує українську мову, культуру, захоплюється "сілай" Путіна, буде отримувати документи як український біженець. Розумієте сюр ситуації? Людина, яка ненавидить Україну, буде отримувати пільги саме як українець", - пише пліткар.

Спартак Суббота (фото: instagram.com/spartaksubbota)

Що відомо про Спартака Суботу

Під час повномасштабного вторгнення стартував проєкт "Подкаст-терапія" з Женею Яновичем і Спартаком. Вони обговорювали психологічні теми, давали поради глядачам і проводили офлайн-лекції.

Однак усе змінилося після публікації розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного та видання "Свідомі" про Спартака.

З'ясувалося, що Суботта підробив диплом психолога, тому не є кваліфікованим фахівцем. Крім того, він втратив членство в УАКПТ через грубі порушення етики, включно із сексуальними стосунками з клієнтами.

Також стало відомо, що у 2014 року Спартак змінив ім'я з Олександра на Спартака.

Спартак Суббота (фото: instagram.com/spartaksubbota)

Після цього розслідування проєкт "Подкаст-терапія" було закрито.

Згодом блогер з'явився у новому шоу на YouTube-каналі "Самое Время", де використовує мову країни-агресора. У цьому проєкті Тетяна Мажаровська та скандальний психотерапевт аналізують історичні події та постаті, застосовуючи природничо-науковий підхід.

Однак російськомовний контент не викликав великого інтересу в української аудиторії.

Що стосується особистого життя Субботи, у травні цього року він одружився з 24-річною Instagram-моделлю Єлизаветою Комар. Це вже його другий шлюб.

Єлізавета Комар (фото: instagram.com/eliiiz.kom)