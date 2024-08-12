UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Скандальний "психолог" Спартак Суббота втік з України, - блогер

Спартак Суббота (фото: instagram.com/spartaksubbota)
Автор: Іванна Пашкевич

Скандальний психолог та блогер Спартак Суббота незаконно виїхав з України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал оглядача українського шоу-бізнесу Богдана Беспалова.

Спартак Суббота втік з України

Як повідомляє блогер-пліткар, "психотерапевт", щоб перетнути український кордон, заплатив прикордонникам хабар.

Наразі він перебуває зі своєю дружиною, моделлю Єлізаветою Комар, у Барселоні. Відповідною інформацією поділилися з Беспаловим його "кошенята".

"Ця паскуда, яка принижує українську мову, культуру, захоплюється "сілай" Путіна, буде отримувати документи як український біженець. Розумієте сюр ситуації? Людина, яка ненавидить Україну, буде отримувати пільги саме як українець", - пише пліткар.

Спартак Суббота (фото: instagram.com/spartaksubbota)

Що відомо про Спартака Суботу

Під час повномасштабного вторгнення стартував проєкт "Подкаст-терапія" з Женею Яновичем і Спартаком. Вони обговорювали психологічні теми, давали поради глядачам і проводили офлайн-лекції.

Однак усе змінилося після публікації розслідування психотерапевта Іллі Полудьонного та видання "Свідомі" про Спартака.

З'ясувалося, що Суботта підробив диплом психолога, тому не є кваліфікованим фахівцем. Крім того, він втратив членство в УАКПТ через грубі порушення етики, включно із сексуальними стосунками з клієнтами.

Також стало відомо, що у 2014 року Спартак змінив ім'я з Олександра на Спартака.

Спартак Суббота (фото: instagram.com/spartaksubbota)

Після цього розслідування проєкт "Подкаст-терапія" було закрито.

Згодом блогер з'явився у новому шоу на YouTube-каналі "Самое Время", де використовує мову країни-агресора. У цьому проєкті Тетяна Мажаровська та скандальний психотерапевт аналізують історичні події та постаті, застосовуючи природничо-науковий підхід.

Однак російськомовний контент не викликав великого інтересу в української аудиторії.

Що стосується особистого життя Субботи, у травні цього року він одружився з 24-річною Instagram-моделлю Єлизаветою Комар. Це вже його другий шлюб.

Єлізавета Комар (фото: instagram.com/eliiiz.kom)

Читайте РБК-Україна в Google News
СпартакВійна в УкраїніЗірки