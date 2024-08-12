Скандальный "психолог" Спартак Суббота сбежал из Украины, - блогер

Спартак Суббота сбежал из Украины

Как сообщает блогер-плиткарь, "психотерапевт", чтобы пересечь украинскую границу, заплатил пограничникам взятку.

Сейчас он находится со своей женой, моделью Елизаветой Комар, в Барселоне. Соответствующей информацией поделились с Беспаловым его "котята".

"Эта паскуда, которая унижает украинский язык, культуру, восхищается "силай" Путина, будет получать документы как украинский беженец. Понимаете сюр ситуации? Человек, который ненавидит Украину, будет получать льготы именно как украинец", - пишет сплетник.

Спартак Суббота (фото: instagram.com/spartaksubbota)

Что известно о Спартаке Субботе

Во время полномасштабного вторжения стартовал проект "Подкаст-терапия" с Женей Яновичем и Спартаком. Они обсуждали психологические темы, давали советы зрителям и проводили офлайн-лекции.

Однако все изменилось после публикации расследования психотерапевта Ильи Полуденного и издания "Свідомі" о Спартаке.

Выяснилось, что Суботта подделал диплом психолога, поэтому не является квалифицированным специалистом. Кроме того, он потерял членство в УАКПТ из-за грубых нарушений этики, включая сексуальные отношения с клиентами.

Также стало известно, что в 2014 году Спартак сменил имя с Александра на Спартака.

Спартак Суббота (фото: instagram.com/spartaksubbota)

После этого расследования проект "Подкаст-терапия" был закрыт.

Впоследствии блогер появился в новом шоу на YouTube-канале "Самое Время", где использует язык страны-агрессора. В этом проекте Татьяна Мажаровская и скандальный психотерапевт анализируют исторические события и фигуры, применяя естественно-научный подход.

Однако русскоязычный контент не вызвал большого интереса у украинской аудитории.

Что касается личной жизни Субботы, в мае этого года он женился на 24-летней Instagram-модели Елизавете Комар. Это уже его второй брак.

Елизавета Комар (фото: instagram.com/eliiiz.kom)