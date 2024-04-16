Спартак Суббота одружується вдруге: як виглядає обраниця скандального "психолога" (фото)

Блогер та "психолог" Спартак Суббота, якого звинуватили у шахрайстві та відсутності фахової освіти, одружується вдруге. Відповідна публікація з’явилася в його соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram психотерапевта.

Спартак Суббота знову одружується

У своїх stories блогер опублікував світлини зі своєю нареченою. На першій - пара обіймає один одного, а на наступному знімку дівчина демонструє каблучку на безіменному пальці.

Судячи з її лаконічного підпису "так", підписники зробили висновок, що Спартак зробив пропозицію.

Спартак Суббота одружується вдруге (фото: instagram.com/spartaksubbota)

В описі профілю обраниці психолога зазначено, що її звати Єлизавета Комар і вона є insta-моделлю з Дніпра. Також Ліза багато подорожує.

Наречена Спартака Субботи (фото: instagram.com/eliiiz.kom)

Що відомо про особисте життя блогера

Спартак Суббота вже був одружений з дівчиною на ім’я Анна, родом вона з Луцька.

Пара познайомилася завдяки спільним друзям. Чоловік каже, що їхні стосунки були недовгими, але навіть тоді він наважився освідчитися Анні.

Їхній шлюб тривав два роки. За словами психолога, Анна йому дуже подобалася: у неї був інтерес до психології, приємна зовнішність і вона була приємним співрозмовником.

Проте відмінності в поглядах на сімейні цінності призвели до того, що вони розлучилися.

Спартак Суббота (фото: instagram.com/spartaksubbota)

Нагадаємо, навесні минулого року Спартак потрапив у скандал через звинувачення у фальсифікації своєї медичної освіти.

Він представив документи, що підтверджують його навчання в університеті імені Богомольця. Проте Міністерство освіти і науки України стверджувало, що інформація про його магістерський диплом відсутня в реєстрі ЄДЕБО.

Крім того, МОН не видавало свідоцтва про визнання в Україні іноземного документа про освіту. Міністерство звернулося до Національної поліції з проханням провести розслідування щодо можливої підробки документів.