ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Помер засновник культового гурту Boney M

Вівторок 23 січня 2024 17:30
UA EN RU
Помер засновник культового гурту Boney M Франк Фаріан (фото: facebook.com. jimmie.newell)
Автор: Іванна Пашкевич

У віці 82 років помер музикант, композитор і засновник гурту Boney M. Франц Ройтер, відомий як Франк Фаріан.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на телеканал NTV.

Деталі

Знаменитості не стало в його будинку у Маямі. Що саме стало причиною смерті - не повідомляється.

За даними ЗМІ, ще у 2022 році музикант переніс важку операцію із заміни серцевого клапана.

Помер засновник культового гурту Boney M

Франк Фаріан (фото: facebook.com. FrankFarianProductions)

Це значною мірою погіршило його стан здоров'я. Після хірургічного втручання Френк Фаріан схуд і почав використовувати інвалідний візок і дихальний апарат.

В артиста також з'явилися проблеми з легенями.

Зазначимо, що композитор здобув популярність у 1964 році, коли учасники його першого гурту Frankie Farian und die Schatten виступили на міжнародному рок-фестивалі в Гамбурзі.

Помер засновник культового гурту Boney M

Франк Фаріан (фото: facebook.com. FrankFarianProductions)

Фаріан є автором таких хітів Boney M., як "Rasputin" і "Daddy Cool".

Музикант також заснував низку інших успішних поп-проектів, серед яких Milli Vanilli, Eruption, Far Corporation, Precious Wilson і La Bouche.

Час від часу Фаріана визнавали найуспішнішим німецьким продюсером на міжнародному рівні.

Незважаючи на холод з боку музичних критиків, записи під його авторством були продані тиражем понад 800 мільйонів.

Нещодавно ми розповідали, що помер актор культового серіалу "Район Беверлі-Гіллз" Девід Гейл.

Також ми писали, що не стало відомого українського актора і письменника Євгена Хаїта.

Читайте РБК-Україна в Google News
музиканти зірки
NEWS
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва
З'явились фото наслідків обстрілу у Солом'янському районі Києва