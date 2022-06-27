Скандальная украинская педагог Бильченко засветилась в России с символикой "Z" (фото)

Педагог Евгения Бильченко, которую уволили из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова за антиукраинские высказывания, теперь живет в такой любимой ею России. Мало того, в РФ она поддерживает войну и носит вещи с фашисткой символикой.

Как сейчас выглядит Бильченко

Педагог, которая "прославилась" своими антиукраинскими высказываниями, работая в вузе Драгоманова, теперь решила надеть на себя футболку с российским триколором и буквой Z. Также волосы она заколола сине-красными резинками.

Евгения Бильченко надела на себя одежду с фашистской символикой (фото: SOTA)

На что жаловалась Бильченко в РФ

После того, как Бильченко выгнали из Украины - она подалась в Россию. По ее словам, там ей запрещали преподавать. Кроме того, ее начали запугивать, высмеивать и создавать различные мемы в российской соцсети "ВКонтакте". Также ей срывали все выступления, где она пыталась прочитать свои стихи.