Скандального педагога Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова: появился приказ

Преподаватель Евгения Бильченко из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, которая спровоцировала языковой скандал и отличилась антиукраинскими высказываниями , уже уволена из вуза.

Об этом рассказала сама Бильченко в своем Facebook .

Педагог убеждена, что с ней расправились из-за "политического инакомыслия".

Также Бильченко утверждает, что ради ее увольнения руководство университета пошло на ликвидацию кафедры культурологии и философской антропологии, где она числилась - а сделано это было потому, что "не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок - ничего из того, что вешали".

Напомним, что в феврале преподавателя на фоне широкого общественного резонанса после ее скандальных высказываний временно отстранили от работы, и к делу намеревались привлечь СБУ.

Теперь же появился приказ об увольнении профессора из НПУ

Бильченко рассказала, что за время отстранения от работы педагогической она очень плотно занялась научной, и получила за нее высокий рейтинг. При этом около трети проведенных ею научных конференций и статей были совместно с российскими коллегами.

"Я ни о чем не жалею. Ни о чем. Это были наши лучшие диалоги по Бахтину. Я была счастлива, спасибо, когда мы собирались вместе от Луцка до Москвы, от Дрогобыча до Петербурга. Мне бы хотелось, чтобы мир знал, как в Украине обходятся с политическими инакомыслящими", - говорится в публикации.

Скандальную Бильченко уволили из киевского университета им. Драгоманова (фото: facebook.com/yevzhik)