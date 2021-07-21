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Скандального педагога Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова: появился приказ

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Киев, Среда 21 июля 2021 15:10
Скандального педагога Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова: появился приказ Коллаж РБК-Украина: скандального профессора Евгению Бильченко уволили из киевского вуза
Автор: Владимир Костырин

Преподаватель Евгения Бильченко из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, которая спровоцировала языковой скандал и отличилась антиукраинскими высказываниями, уже уволена из вуза.

Об этом рассказала сама Бильченко в своем Facebook.

Педагог убеждена, что с ней расправились из-за "политического инакомыслия".

Также Бильченко утверждает, что ради ее увольнения руководство университета пошло на ликвидацию кафедры культурологии и философской антропологии, где она числилась - а сделано это было потому, что "не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок - ничего из того, что вешали".

Напомним, что в феврале преподавателя на фоне широкого общественного резонанса после ее скандальных высказываний временно отстранили от работы, и к делу намеревались привлечь СБУ.

Теперь же появился приказ об увольнении профессора из НПУ

Бильченко рассказала, что за время отстранения от работы педагогической она очень плотно занялась научной, и получила за нее высокий рейтинг. При этом около трети проведенных ею научных конференций и статей были совместно с российскими коллегами.

"Я ни о чем не жалею. Ни о чем. Это были наши лучшие диалоги по Бахтину. Я была счастлива, спасибо, когда мы собирались вместе от Луцка до Москвы, от Дрогобыча до Петербурга. Мне бы хотелось, чтобы мир знал, как в Украине обходятся с политическими инакомыслящими", - говорится в публикации.

Скандального педагога Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова: появился приказ

Скандальную Бильченко уволили из киевского университета им. Драгоманова (фото: facebook.com/yevzhik)

Ранее мы писали о том, что бывшие студенты Бильченко рассказали Styler правду о скандальной преподавательнице НПУ им. Драгоманова, которая называла Украину "онкобольной американской колонией", и опровергала российскую военную агрессию на Донбассе.

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