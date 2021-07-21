Скандального педагога Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова: появился приказ
Преподаватель Евгения Бильченко из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, которая спровоцировала языковой скандал и отличилась антиукраинскими высказываниями, уже уволена из вуза.
Об этом рассказала сама Бильченко в своем Facebook.
Педагог убеждена, что с ней расправились из-за "политического инакомыслия".
Также Бильченко утверждает, что ради ее увольнения руководство университета пошло на ликвидацию кафедры культурологии и философской антропологии, где она числилась - а сделано это было потому, что "не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок - ничего из того, что вешали".
Напомним, что в феврале преподавателя на фоне широкого общественного резонанса после ее скандальных высказываний временно отстранили от работы, и к делу намеревались привлечь СБУ.
Теперь же появился приказ об увольнении профессора из НПУ
Бильченко рассказала, что за время отстранения от работы педагогической она очень плотно занялась научной, и получила за нее высокий рейтинг. При этом около трети проведенных ею научных конференций и статей были совместно с российскими коллегами.
"Я ни о чем не жалею. Ни о чем. Это были наши лучшие диалоги по Бахтину. Я была счастлива, спасибо, когда мы собирались вместе от Луцка до Москвы, от Дрогобыча до Петербурга. Мне бы хотелось, чтобы мир знал, как в Украине обходятся с политическими инакомыслящими", - говорится в публикации.
Скандальную Бильченко уволили из киевского университета им. Драгоманова (фото: facebook.com/yevzhik)
Ранее мы писали о том, что бывшие студенты Бильченко рассказали Styler правду о скандальной преподавательнице НПУ им. Драгоманова, которая называла Украину "онкобольной американской колонией", и опровергала российскую военную агрессию на Донбассе.